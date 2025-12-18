Trump podría declarar la guerra a Venezuela esta noche, según Tucker Carlson

Tucker Carlson, el comentarista ultraconservador que dejó Fox News tras una polémica investigación interna, afirmó que el presidente Donald Trump anunciaría una guerra contra Venezuela durante su discurso a la nación. La afirmación llegó de boca de un miembro del Congreso, y fue recogida por el propio Carlson en su pódcast Judging Freedom, donde aseguró haber sido informado de que “se avecina una guerra” y que el anuncio estaría en el programa de esta noche, a las 21:00, hora de Washington.

Trump, por su parte, tenía prevista una alocución televisada desde la Casa Blanca para hacer un balance del casi primer año de su gestión y esbozar, según la agenda difundida por Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, los planes para los tres próximos años. Se esperaba que el mandatario aproveche el discurso para moderar el elevadísimo costo de la vida, una promesa que, pese a sus esfuerzos para presentar avances en economía interna, ha generado críticas entre sus seguidores por priorizar la política exterior.

El contexto no podría ser más tenso: al otro lado del Caribe, la región vive un pulso militar que ha ido en aumento durante los últimos meses, con operaciones descritas por Washington como esfuerzos para combatir el narcotráfico. Se han llevado a cabo bombardeos cercanos a las rutas de las narcolanchas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de al menos 95 víctimas entre sus tripulantes.

En medio de la vorágine, Trump hizo su propia declaración en redes: en Truth Social afirmó que Venezuela está “rodeada” por la “armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y prometió una acción contundente para recuperar lo que, según él, Estados Unidos debe a raíz de pérdidas pasadas. La polémica siguió cuando la semana pasada ordenó la confiscación de un buque petrolero frente a las costas venezolanas y, este martes, el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que transiten por la región.

Carlson, mientras tanto, se ha convertido en una de las voces más destacadas de la derecha norteamericana, especialmente tras su salida de Fox News en 2023, a raíz de una investigación interna sobre un mensaje privado de tono racista y violento.

Su voz, que ya no se enciende en un gran estudio de televisión, continúa encendiendo debates y, como en esta ocasión, alimentando un clima de incertidumbre sobre el devenir de la región caribeña y las decisiones que pueden cambiar el mapa geopolítico de la región.

¿Qué ocurrirá realmente esta noche? Las ondas se llenan de rumores, y la ciudad se prepara para escuchar, con la expectativa de una noticia que podría redefinir la estrategia de Estados Unidos en el Caribe y, tal vez, el tono de su discurso público en un año marcado por tensiones y maniobras diplomáticas que no dejan de jugar al límite.