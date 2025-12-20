Vladimir Putin asegura que no montará más guerras si Occidente ‘respeta’ a Rusia

Vladímir Putin lanzó su mensaje durante la rueda de prensa anual que se extendió por cuatro horas y media.

Fue contundente: “No habrá ninguna otra operación militar si nos tratan con respeto, si observan nuestros intereses nacionales”.

Criticó la expansión de la OTAN, tildándola de engaño, y exigió que se retiren las defensas aliadas hasta la frontera alemana, dejando desprotegidas a las naciones exsoviéticas unidas tras 1997.

La situación en Ucrania es cada vez más tensa. Las fuerzas rusas continúan avanzando en Donbás, habiendo liberado más de 300 localidades en 2025. Putin atribuye la guerra a Kiev y Occidente. Aunque niega tener planes para invadir Europa, no duda en amenazar con el uso de armas si se bloquea Kaliningrado. Se refirió a los líderes europeos aliados de Ucrania como “cerditos”.

Exigencias rusas y avances en el frente

Las demandas de Putin son las mismas desde 2022: quiere un gobierno afín en Kiev, sin OTAN ni un ejército fuerte. Busca el control total sobre Zaporiyia, Jersón, Donetsk y Lugansk, considerando ya a Crimea como parte de Rusia. Además, rechaza el plan de paz propuesto por Trump, afirmando que ahora le toca a Kiev tomar decisiones.

En el frente:

Las tropas rusas siguen ganando territorio, aunque de forma lenta pero constante en Donbás .

. Ucrania enfrenta una crisis demográfica, recursos limitados y una creciente fatiga entre sus tropas.

Putin anunció el despliegue del misil Oréshnik, un arma nuclear que considera imposible de interceptar, antes de final del año.

Donald Trump promueve su plan de 28 puntos. Este obligaría a Ucrania a ceder parte del Donbás, congelar las líneas en Jersón y Zaporiyia, y limitar su ejército a 600.000 hombres. A cambio, recibiría garantías de seguridad sin necesidad de pertenecer a la OTAN. Las reuniones entre asesores rusos como Kirill Dmitriev y Steve Witkoff fueron calificadas como “constructivas”, aunque sin resultados concretos hasta ahora.

Perspectivas de paz: choques y obstáculos

El camino hacia la paz parece estar lleno de baches. Desde la perspectiva rusa, el tiempo juega a su favor. Mientras avanza en el campo de batalla, Ucrania resiste, aunque su apoyo occidental se va desvaneciendo. Encuestas recientes indican que los ucranianos prefieren un fin del conflicto en sus propios términos, no bajo los dictados rusos.

Amnistía Internacional ha advertido que cualquier acuerdo debe incluir el regreso de los niños ucranianos deportados y la liberación de prisioneros. No debe haber impunidad por crímenes cometidos durante el conflicto. Por otro lado, Zelenski enfrenta escándalos relacionados con corrupción y presiones desde Washington. Mientras tanto, Trump sostiene que Ucrania “está perdiendo” y urge al país a aceptar la realidad actual.

Planes sobre la mesa:

| Plan | Detalles clave | Reacción |

|——|—————|———-|

| De Trump (28 puntos) | Ceder Donbás, neutralidad para Ucrania, ejército limitado | Rusia abierta al diálogo; Ucrania rechaza por pérdida territorial |

| Propuesta ucraniana-europea | Alto el fuego con garantías | Moscú considera inaceptable esta oferta |

| Exigencias rusas | Reconocimiento de anexiones, desnazificación, fin a la OTAN este | Kiev las califica como capitulación total |

Putin ha ofrecido garantías para elecciones en Ucrania, pero no contempla un cese total del fuego. Solo lo haría si se frena su avance territorial. En Europa se discuten presupuestos: Tusk advierte que “o dinero hoy o sangre mañana”.

Antecedentes: de Minsk a la invasión

Todo esto remonta a promesas incumplidas. Putin acusa a Occidente de haber engañado al afirmar que no expandirían la OTAN hacia el este. Recordó ofertas anteriores para integrar tanto a la URSS como a Rusia dentro del bloque occidental. Los acuerdos de Minsk, por su parte, fracasaron: ni Kiev otorgó autonomía al Donbás, ni Rusia retiró sus fuerzas militares del área.

En 2022, demandas similares precedieron lo que sería una invasión abierta. Ahora, con el impulso del plan de Trump, ve una nueva oportunidad para reconfigurar el mapa político europeo. La estrategia estadounidense ha dejado atrás a Rusia como “enemigo principal”, lo que le permite buscar un nuevo sistema europeo basado en igualdad.

Ucrania continúa resistiendo con valentía según Amnistía Internacional, aunque enfrenta tragedias diarias y una creciente fatiga: cientos de miles han perdido la vida y millones han tenido que huir del país debido al conflicto.

¿Cómo evolucionará?

Si Occidente no cede ante sus demandas, Putin promete intensificar sus avances militares. Aunque Rusia está ganando terreno en el área del Donbás, está pagando un alto precio tanto en sangre como en economía. Por su parte, Ucrania depende cada vez más del apoyo externo: Europa y EE.UU. están presionando por un acuerdo viable para ambas partes.

Posibles escenarios:

Escenario ruso: Kiev acepta pérdidas territoriales y opta por una neutralidad; resultaría en una paz congelada con Rusia consolidándose en el este.

Kiev acepta pérdidas territoriales y opta por una neutralidad; resultaría en una paz congelada con Rusia consolidándose en el este. Escenario ucraniano: Se logra un alto el fuego basado en las fronteras establecidas en 2022 junto con juicios por crímenes cometidos durante el conflicto.

Se logra un alto el fuego basado en las fronteras establecidas en 2022 junto con juicios por crímenes cometidos durante el conflicto. Estancamiento: La guerra podría prolongarse otro invierno más; Rusia avanza lentamente mientras Ucrania mantiene su defensa.

Finalmente, Putin insiste: Rusia detendrá sus acciones si Occidente garantiza su seguridad a largo plazo. Europa se encuentra ante dos caminos: cambiar élites o abrirse al diálogo, mientras que Trump clama por una paz inmediata aunque los detalles aún generan fricciones.

La clave está en las negociaciones. Rusia no está dispuesta a renunciar al territorio conquistado mientras que Ucrania no cederá soberanía alguna. En este contexto ardiente del frente bélico y con tensiones alrededor de Kaliningrado afectando todo el Báltico, es urgente alcanzar un acuerdo pacífico que implique concesiones mutuas difíciles pero necesarias hoy día.

Al final, Putin concluye ofreciendo diálogo bajo condiciones equitativas. Queda por ver si Occidente está dispuesto a escuchar antes de que se produzcan cambios irreversibles en el mapa europeo.