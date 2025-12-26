El Kremlin reanuda el diálogo con EE. UU. tras analizar el nuevo plan de paz de Ucrania

Rusia confirmó este viernes que ha retomado los contactos oficiales con Estados Unidos, luego de revisar la versión modificada del plan de paz de 20 puntos impulsado por Volodímir Zelenski y sus aliados europeos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que el contacto se produjo “por encargo de Putin” entre representantes de ambas administraciones. Por parte rusa participó el asesor de política internacional Yuri Ushakov, mientras que del lado estadounidense “hubo varios interlocutores”. Peskov añadió que el asesor Kiril Dmítriev reportó a Putin los resultados de su viaje a Estados Unidos y que ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto.

Aunque el Kremlin evita pronunciarse sobre el contenido del documento, analistas independientes interpretan su silencio como una muestra de rechazo al texto. Moscú ya había puesto reparos al borrador original de 28 puntos, que no contempla ni la reducción del ejército ucraniano ni las demandas territoriales rusas.

Hace una semana, en su conferencia de prensa anual, el presidente Putin reiteró que no había rechazado el plan propuesto anteriormente por Donald Trump y que ahora “la pelota está en el tejado de Kiev y sus aliados”. Sin embargo, insistió en que cualquier solución pasa por la retirada ucraniana del Donbás y por garantías sobre la seguridad de Rusia.

Según el diario ruso Kommersant, el control del Donbás es la condición central que Moscú plantea para alcanzar un acuerdo. Fuentes del Kremlin aseguran que existe disposición a discutir eventuales intercambios territoriales, aunque sin aportar detalles.

Mientras tanto, Zelenski anunció que espera reunirse próximamente con Donald Trump, un movimiento que podría reconfigurar el tablero diplomático antes de fin de año.

De acuerdo con estimaciones rusas, el ejército ruso controla actualmente toda Crimea, el 90% del Donbás y amplias zonas de las regiones de Zaporiyia y Jersón. Putin mantiene que cualquier pacto de paz deberá basarse en sus condiciones presentadas en 2024, entre ellas la retirada total de Ucrania del este del país y la renuncia de Kiev a su ingreso en la OTAN.