Sólo ha pasado y así ha transformado el mundo Donald Trump

Trump asumió el poder el 20 de enero de 2025 y, en solo doce meses, ha dado un vuelco notable al panorama mundial.

Sus órdenes ejecutivas han resonado desde la frontera sur de EEUU hasta las cumbres de la OTAN.

El efecto Trump se percibe en la economía y política global, así como en EEUU, a través de medidas clave como aranceles y salidas de acuerdos internacionales.

En su primer día, declaró una emergencia nacional debido a la migración.

Más de 13 millones de entradas irregulares durante el mandato demócrata llevaron al despliegue militar en la frontera con México.

La Operación Aurora tiene como objetivo deportar a millones, comenzando por criminales y pandillas.

Ya ha firmado la Ley Laken Riley para combatir los delitos cometidos por inmigrantes.

Medidas clave que marcan su gobierno

Trump ha suscrito numerosas órdenes. A continuación, se detallan las más relevantes:

Inmigración : Suspensión de entradas desde la frontera sur, fin del catch and release, construcción de un muro físico y deportaciones masivas. Se bloquea la ciudadanía para los hijos de indocumentados.

: Suspensión de entradas desde la frontera sur, fin del catch and release, construcción de un muro físico y deportaciones masivas. Se bloquea la ciudadanía para los hijos de indocumentados. Energía y clima : Salida del Acuerdo de París y de la OMS . Declara emergencia energética, abre Alaska a perforaciones y elimina incentivos para vehículos eléctricos.

: Salida del Acuerdo de París y de la . Declara emergencia energética, abre a perforaciones y elimina incentivos para vehículos eléctricos. Comercio : Aranceles del 10% a todos los países, con tasas más elevadas para China , México y Canadá . Establece un Servicio de Recaudación Externa.

: Aranceles del 10% a todos los países, con tasas más elevadas para , y . Establece un Servicio de Recaudación Externa. Gobierno : Congela nuevas contrataciones federales, finaliza el teletrabajo, elimina programas DEI y restaura Schedule F para facilitar despidos.

: Congela nuevas contrataciones federales, finaliza el teletrabajo, elimina programas DEI y restaura Schedule F para facilitar despidos. Exterior: Indultos a Proud Boys y Oath Keepers, moratoria a TikTok y creación de DOGE junto a Elon Musk.

Estas acciones han transformado profundamente a EEUU. La estabilidad política se incrementa con un mayor control fronterizo y recortes fiscales. La economía se beneficia gracias a una producción fósil más intensa y menos regulaciones. Aunque Texas lidera en energía solar pese a los recortes, Trump limita las energías eólicas marinas y regula las emisiones.

Efecto Trump en EEUU: estabilidad y polémica

Dentro de las fronteras estadounidenses, Trump pone énfasis en la seguridad. Despliega tropas en Washington y despide agentes de la CIA relacionados con investigaciones previas. Suprime la diversidad dentro del Gobierno y reconoce únicamente dos sexos biológicos. Además, se introducen nuevos fármacos para las ejecuciones.

La economía reacciona positivamente. Las inversiones aumentan gracias a una burocracia reducida. El desempleo disminuye debido a deportaciones que, según analistas, reducen la competencia laboral. Sin embargo, hay críticas por el fin de fondos climáticos: se pierden 11.000 millones destinados a los más desfavorecidos mientras se ponen en riesgo las metas globales sobre temperatura.

En el ámbito político interno, revierte todas las políticas implementadas por Biden. Rebaja los límites contaminantes para vehículos, elimina regulaciones sobre duchas y lavavajillas, e interrumpe ayudas exteriores hasta que se alineen con su agenda.

Impacto mundial: alianzas fracturadas y paces inesperadas

El efecto Trump en la economía y política global es contundente. Giras por Asia, Reino Unido y Oriente Medio han firmado acuerdos que suman 7 billones de dólares. Se reactivan los vínculos con países como Japón, Arabia Saudita, Emiratos, Siria y Catar, además del apoyo hacia naciones como Argentina y El Salvador.

En el marco de la OTAN, los aliados aumentan su gasto al 5% del PIB. Europa invierte miles de millones para aliviar la carga que solía recaer sobre EEUU. Se logra una paz provisional en Gaza, que incluye un alto el fuego: liberación de rehenes, retirada israelí y establecimiento de un gobierno palestino interino. Asimismo, se detiene el conflicto entre Israel e Irán en apenas doce días e incluso se media entre India y Pakistán.

Los aranceles provocan una transformación del comercio global. Si bien es cierto que China es uno de los más afectados, esta situación también genera empleos en territorio estadounidense. La salida del Acuerdo de París frena considerablemente las acciones climáticas: Estados Unidos produce alrededor del 13% de las emisiones globales mientras que los países más pobres ven disminuir sus fondos; Europa choca contra las regulaciones ecológicas estadounidenses.

Área Cambio clave Impacto Clima Salida del Acuerdo París; fin incentivos VE + Emisiones; – fondos globales Comercio Aranceles del 10% universales Cambio radical en cadenas de suministro OTAN Gasto incrementado al 5% del PIB Europa asume mayores responsabilidades defensivas Oriente Medio Paz temporal en Gaza; alto el fuego con Irán Aumento de estabilidad regional Migración Deportaciones masivas Fronteras más seguras; incremento en seguridad

Cómo evolucionará: tensiones y oportunidades

El mundo comienza a adaptarse al trumpismo. Europa habla ya de un «choque civilizatorio»: temas como migración, censura y soberanía chocan frontalmente con los ideales europeos. En este contexto, Trump redefine aliados como potenciales adversarios e impone condiciones.

Para 2026, podríamos ver un aumento en los aranceles que dé pie a guerras comerciales aún más intensas. Sin embargo, los acuerdos pacíficos en Asia y Oriente Medio refuerzan la posición estadounidense. Mientras tanto, el clima empeora sin Estados Unidos involucrado; estados como California intentan resistir por su cuenta.

En este escenario, Estados Unidos se presenta como refugio para capitales: aquí hay menos cargas que en Europa. Las inversiones aumentan mientras que las fuentes energéticas son abundantes. No obstante, hay quienes temen un giro autoritario: despidos masivos junto a militares patrullando las calles.

Trump consolida su poder sin miramientos. Su visión sobre victoria frente a decadencia redefine completamente su enfoque diplomático. Así es como algunos países lo reciben casi como un ídolo en lugares tan diversos como Corea del Sur o Malasia; sus acuerdos se extienden ya a 39 naciones prohibiendo viajes.

El año concluye con un Estados Unidos más predecible pero también más fuerte. Trump demuestra que una combinación entre fuerza e inteligencia puede alterar mapas geopolíticos enteros; el planeta gira ahora al compás marcado por su ritmo particular, para bien o para mal.