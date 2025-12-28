Tailandia y Camboya sellan un alto al fuego de alcance inmediato

Las autoridades de Tailandia y Camboya han logrado un alto al fuego inmediato que entra en vigor al mediodía de este sábado, tras la firma de una Declaración Conjunta durante la tercera reunión especial del Comité General de Fronteras (GBC), con la supervisión de observadores de la ASEAN.

La reunión, copresidida por el ministro de Defensa de Camboya, Tea Seiha, y su homólogo tailandés, Nattaphon Narkphanit, tuvo lugar en puntos fronterizos clave: Prum, en la provincia de Pailin (Camboya), y Ban Pak Kard, en Chanthaburi (Tailandia). En ella se subrayó la necesidad de resolver las disputas por vías pacíficas, basadas en principios de confianza, buena fe, equidad y respeto mutuo, en consonancia con la ONU, la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático.

Ambas naciones reiteraron su compromiso con la abstención de cualquier amenaza o uso de la fuerza y con el respeto a las fronteras internacionales, buscando una paz duradera y regionalmente estable. También recordaron la vigencia del alto el fuego del 28 de julio de 2025, junto con los acuerdos sucesivos del Comité General de Fronteras, para fortalecer los mecanismos bilaterales existentes.

El comunicado señala la intención de retomar el diálogo y reforzar acuerdos previos para eliminar toda hostilidad y restablecer la normalidad, fomentando confianza y seguridad a lo largo de toda la frontera.

Medidas para reducir la tensión

El texto conjunto recoge 16 medidas destinadas a desescalar la frontera. En líneas generales, se busca evitar acciones que aumenten la tensión, frenar la expansión de infraestructuras militares y proteger a la población civil de las zonas afectadas. Entre ellas, se especifica que el alto el fuego se aplica a todo tipo de armamento y, de forma general, a ataques contra civiles, infraestructuras y bienes militares.

Queda prohibido mover tropas hacia las posiciones de la otra parte. En otras palabras, ambas naciones se comprometen a mantener a las fuerzas en sus posiciones actuales, sin que este acuerdo afecte límites fronterizos ni fronteras internacionales. No se permitirá el aumento de tropas a lo largo de la frontera, pues cualquier incremento podría elevar la tensión y obstaculizar la resolución a largo plazo del conflicto.

Asimismo, el documento prohíbe la difusión de información falsa o engañosa para evitar la desacreditación pública y favorecer un entorno propicio al diálogo pacífico. Se contemplan mecanismos para la implementación y verificación de estas medidas de distensión.

Coordinación, comunicación y verificación

La Declaración establece mecanismos para garantizar la aplicación efectiva y verificable de las medidas. Se reconoce el papel esencial del Grupo de Observadores de la ASEAN, cuyo mandato se refuerza para supervisar el alto el fuego y los compromisos, en coordinación con la ASEAN y su presidente.

Para la gestión diaria, se crearán unidades bilaterales de coordinación fronteriza que velarán por el cumplimiento y atenderán incidentes para prevenir malentendidos, con supervisión del Equipo de Observadores de la ASEAN (AOT). También se mantendrán canales de comunicación regulares entre los ministerios de Defensa y los cuarteles generales para responder rápidamente a situaciones urgentes.

Existe la posibilidad de que altos representantes visiten la zona para abordar problemas de forma directa. En lo humanitario, un Grupo de Trabajo Conjunto coordinará con autoridades locales las operaciones de desminado en zonas prioritarias, asegurando su desarrollo conforme a los planes establecidos.

Finalmente, ambas partes acordaron mantener una comunicación fluida entre sus equipos de prensa para prevenir y gestionar la desinformación, con el objetivo de preservar la exactitud de los comunicados oficiales y consolidar la confianza necesaria para la paz.