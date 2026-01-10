Trump: “Groenlandia será de Estados Unidos por las buenas… o por las malas”

En uno de sus discursos más controvertidos desde que retomó protagonismo en la escena política, Donald Trump volvió a incendiar el panorama internacional al asegurar que Estados Unidos tomará el control de Groenlandia “por las buenas o por las malas” , insinuando incluso la posibilidad de una acción fuera de los cauces diplomáticos.

Durante una reunión privada en la Casa Blanca con líderes de la industria petrolera , el mandatario —fiel a su desafiante estilo— declaró que la adquisición de la isla ártica, actualmente bajo soberanía danesa, es “crucial” para la seguridad nacional estadounidense , especialmente ante el creciente interés de Rusia y China en el Ártico, donde el deshielo ha abierto nuevas rutas comerciales y oportunidades mineras multimillonarias.

“Queremos llegar a un acuerdo, claro, por la vía fácil”, dijo Trump con una sonrisa que rápidamente se tornó severa. «Pero si no se puede de esa manera, lo haremos por las malas. No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Si no lo hacemos nosotros, lo haràn ellos».

Estas declaraciones, que ya circulan como pólvora en los despachos europeos, han sacudido a la diplomacia danesa. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió con dureza: “Un ataque a nuestro país sería el fin de todo” , en referencia a una eventual ruptura con Estados Unidos y al colapso del paraguas de la OTAN.

A pesar del tono beligerante, Trump afirmó que sigue teniendo “respeto” por Dinamarca. “Soy fan de ellos, pero el hecho de que hayan llegado allí hace 500 años no significa que sean sus dueños para siempre”, ironizó, avivando aún más la controversia.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca han confirmado que el presidente evalúa “activamente” la posibilidad de adquirir Groenlandia, una ambición que lleva años rondando entre los círculos nacionalistas norteamericanos. Entre las opciones barajadas —según medios estadounidenses— no se descarta una fórmula de compra forzada o incluso una intervención militar encubierta .

Mientras tanto, en Europa crece el temor. Bruselas ha convocado una reunión de emergencia de la OTAN para analizar el impacto de las palabras de Trump en la estabilidad del bloque atlántico. “Estamos ante un escenario sin precedentes”, declaró un diplomático europeo. “Si Washington intenta tomar Groenlandia, se abrirá una nueva era de tensiones globales”.

La geopolítica del hielo, antaño relegada a los mapas de los exploradores,se ha convertido ahora en el nuevo tablero de la dominación planetaria. Y con Trump al centro del juego, el Ártico vuelve a ser el escenario de una partida peligrosa… en la que el costo podría ser la paz mundial.