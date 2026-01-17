Trump amenaza con castigar a Europa hasta que Dinamarca le venda Groenlandia

Donald Trump vuelve a golpear el tablero internacional con un anuncio explosivo: impondrá nuevos aranceles a Europa y al Reino Unido si Dinamarca no accede a vender Groenlandia.

Desde su red social Truth Social, el magnate aseguró que a partir del 1 de febrero las tasas subirán un 10%, y en junio llegarán al 25%, “hasta que la compra sea una realidad”.

Trump desató su furia afirmando que Washington lleva “siglos” pagando la factura de Europa sin recibir nada a cambio. “Es hora de que Dinamarca devuelva el favor: ¡la paz mundial está en juego!”, escribió, mezclando drama y advertencia en un mismo mensaje.

Según el presidente, China y Rusia están al acecho de Groenlandia mientras Dinamarca apenas puede defenderla “con dos trineos tirados por perros”.

En su relato, solo Estados Unidos bajo su liderazgo puede garantizar la seguridad del Ártico y evitar un desastre global.

Trump fue más allá, acusando a países como Noruega, Francia, Alemania o el Reino Unido de “jugar con fuego” al enviar misiones a la isla con propósitos “desconocidos”. “El planeta entero está en riesgo”, clamó, llamando a actuar con “mano dura” para detener lo que describe como una amenaza inminente.

En su arenga digital, el emandatario aseguró que la compra de Groenlandia ha sido una aspiración estadounidense “durante más de 150 años” y que ahora se vuelve urgente debido a la llamada ‘Cúpula Dorada’, un sistema de defensa que —según él— solo funcionará “a toda potencia” si incluye el territorio ártico.

Pese al tono beligerante, Trump cerró su mensaje dejando una rendija abierta: “Estoy dispuesto a negociar con Dinamarca o con quienes han puesto en juego tanto, después de todo lo que hemos hecho por ellos”, remató, reforzando su papel de “negociador implacable”.