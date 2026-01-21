Trump invita a Putin para su «Consejo de Paz» con líderes mundiales

El presidente estadounidense confirmó la invitación al ruso Vladimir Putin para integrar el «Consejo de Paz», un organismo que él preside y que busca promover la estabilidad global. La Casa Blanca ha contactado a líderes como el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el canadiense Mark Carney.

Según el texto fundacional obtenido los países pueden unirse por tres años o más si pagan más de 1.000 millones de dólares en el primer año.

Consultado en Florida, Trump declaró: «Sí, ha sido invitado». El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, también invitado, respondió: «Me resulta muy difícil imaginar» estar junto a Putin. China confirmó la invitación sin detallar su posición.

Los estatutos definen el consejo como una entidad que «busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza confiable y legítima, y ​​garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos». Critica los «muchos enfoques de paz» que «institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante», en referencia a la ONU, y abogan por una «organización de paz internacional más ágil y eficaz». T

rump será el «presidente inaugural» con poderes amplios para invitar países y decidir votaciones.