  • ESP
    España América
Mundo

La Casa Blanca extiende propuestas a varios jefes de Estado para nuevo organismo internacional

Trump invita a Putin para su «Consejo de Paz» con líderes mundiales

Incluye a Putin y Zelenski en un listado de invitados; la iniciativa propone un mecanismo de financiación y mando centralizado

Trump invita a Putin para su "Consejo de Paz" con líderes mundiales
Putin - Trump PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Delcy consolida el poder mientras Washington negocia con Cabello y revela que la DEA la investigaba desde hace años

Delcy consolida el poder mientras Washington negocia con Cabello y revela que la DEA la investigaba desde hace años

Álex Saab

Delcy Rodríguez echa a Álex Saab del Gobierno chavista por exigencias de Trump

El presidente estadounidense confirmó la invitación al ruso Vladimir Putin para integrar el «Consejo de Paz», un organismo que él preside y que busca promover la estabilidad global. La Casa Blanca ha contactado a líderes como el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el canadiense Mark Carney.

Según el texto fundacional obtenido los países pueden unirse por tres años o más si pagan más de 1.000 millones de dólares en el primer año.

Consultado en Florida, Trump declaró: «Sí, ha sido invitado». El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, también invitado, respondió: «Me resulta muy difícil imaginar» estar junto a Putin. China confirmó la invitación sin detallar su posición.

Los estatutos definen el consejo como una entidad que «busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza confiable y legítima, y ​​garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos». Critica los «muchos enfoques de paz» que «institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante», en referencia a la ONU, y abogan por una «organización de paz internacional más ágil y eficaz». T

rump será el «presidente inaugural» con poderes amplios para invitar países y decidir votaciones.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA DE BAÑO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]