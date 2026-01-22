Tokáyev crea comisión para rediseñar la arquitectura política de Kazajistán

Kassym-Jomart Tokáyev ha emitido un decreto que da vida a la Comisión de Reforma Constitucional, un organismo compuesto por 126 integrantes que se encargará de elaborar propuestas para transformar el sistema político kazajo. Esta decisión, comunicada el 21 de enero, marca el comienzo de la etapa más sistemática de cambios institucionales en el país en varias décadas, con el objetivo de unir iniciativas dispersas en un modelo coherente de gobernanza.

La presidencia de la comisión recaerá en Elvira Azimova, quien lidera la Corte Constitucional de Kazajistán. Por su parte, Erlan Karin, consejero de Estado, y Aida Balayeva, viceprimer ministro y ministra de Cultura e Información, desempeñarán el papel de vicepresidentas. El secretario será Aidar Zharylganov, al frente del Departamento Estatal-Legal de la Administración Presidencial. Este órgano incluye representantes de diversas agencias gubernamentales, miembros del Parlamento, funcionarios judiciales y de seguridad, así como líderes sociales, académicos, periodistas y ejecutivos del ámbito empresarial.

Tokáyev presentó esta propuesta durante la quinta sesión de la Asamblea Nacional Kurultái en Kyzylorda el 20 de enero, donde comparó las reformas a la adopción de una nueva Constitución.

Aunque inicialmente se pensaba en modificar alrededor de 40 artículos constitucionales, el alcance ha crecido considerablemente. En 2022 se revisaron 33 artículos; ahora los cambios serán aún más amplios. El presidente subrayó que la comisión se encargará de evaluar todas las propuestas detenidamente, consolidarlas y elaborar un borrador con enmiendas concretas antes de convocar un referéndum nacional.

Las transformaciones institucionales en marcha

El paquete reformista incluye modificaciones estructurales significativas. Kazajistán dará paso a un parlamento unicameral conocido como Qurultái, que estará formado por 145 diputados elegidos a través de un sistema proporcional. Este nuevo órgano legislativo contará con hasta tres vicepresidentes y no más de ocho comisiones. Los diputados cumplirán mandatos de cinco años.

Un cambio relevante es la reinstauración del cargo de vicepresidencia, abolido bajo el mandato de Nursultan Nazarbáyev. El vicepresidente será nombrado por el presidente con el respaldo del Parlamento mediante una votación por mayoría simple. Sus responsabilidades incluirán representar a Kazajistán en foros internacionales, participar en negociaciones con delegaciones extranjeras y defender los intereses presidenciales ante el Parlamento e interactuar con diversas organizaciones públicas, políticas, científicas y culturales.

El sistema electoral mantendrá el umbral del 5% para que los partidos políticos accedan al Parlamento y también se conservarán las cuotas actuales para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. No obstante, se eliminará la cuota destinada a la Asamblea del Pueblo de Kazajistán. El proceso legislativo adoptará un formato en tres lecturas: aprobación del proyecto completo, aceptación de enmiendas y adopción final del texto legal.

Las competencias del Parlamento se ampliarán considerablemente en cuanto a nombramientos clave. Este órgano tendrá voz y voto en la designación de miembros para la Corte Constitucional, la Cámara Superior de Auditoría y la Comisión Electoral Central. Asimismo, los integrantes de la Corte Suprema serán elegidos por el Parlamento siguiendo recomendaciones presidenciales.

Nuevas instituciones consultivas

Las reformas incluyen también la creación del Consejo Nacional de Kazajistán, que asumirá las funciones centrales que hasta ahora tenía la Asamblea del Pueblo en lo que respecta a promover la armonía interétnica e interreligiosa. Este nuevo ente tendrá estatus como cuerpo consultivo supremo del país y se enfocará en asuntos domésticos, ideología estatal y cuestiones constitucionales. Estará compuesto por 126 miembros: 42 procederán de organizaciones etnoculturales relevantes, asociaciones públicas significativas, maslikhats (asambleas locales) y consejos públicos regionales. Todos los miembros serán designados por el presidente; sin embargo, será el consejo quien elegirá a su presidente, dos vicepresidentes y un jefe secretario.

La Asamblea Nacional Kurultái, que ha funcionado como cuerpo consultivo durante tres décadas, será disuelta. Tokáyev calificó estas instituciones heredadas como estructuras que, aunque aparentaban ser inclusivas simbólicamente, frecuentemente duplicaban funciones y carecían del poder decisorio necesario. Esta transformación refleja su estrategia para modernizar la gobernanza al simplificar procedimientos burocráticos.

Contexto de transformación política

Estos cambios forman parte de una segunda fase caracterizada por un liderazgo más decidido. Desde que asumió la presidencia en 2019, Tokáyev ha tenido que lidiar con resistencias provenientes de una élite política establecida.

Los disturbios ocurridos en enero de 2022 marcaron un antes y un después: logró consolidar su poder e impulsar una agenda reformista integral. Desde entonces ha presentado estas reformas como salvaguardias contra posibles capturas por parte de élites o estancamientos institucionales; argumenta que esta fragmentación fue uno de los factores detrás de los problemas vividos en 2022.

La responsabilidad recae ahora sobre esta comisión: revisar todas las propuestas recibidas, organizarlas adecuadamente y preparar las correspondientes enmiendas concretas. Una vez finalizada esta labor se fijará una fecha para llevar a cabo el referéndum nacional. Este proceso promete cimentar cambios profundos que redefinirán cómo opera el Estado kazajo; desde su estructura parlamentaria hasta los mecanismos relacionados con sucesiones presidenciales, todo ello reflejando así las aspiraciones de Tokáyev hacia un sistema político más robusto y responsable para los años venideros.