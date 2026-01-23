Rusia convoca reunión trilateral de seguridad en Abu Dabi con Ucrania y EE.UU

El Kremlin informó este viernes que Rusia, Ucrania y Estados Unidos celebrarán en Abu Dabi una reunión trilateral centrada en asuntos de seguridad.

La convocatoria se produce tras una reunión en Moscú entre el presidente ruso Vladimir Putin y el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, considerado por la oficina presidencial como “útil en todos los sentidos”. Según Yuri Ushakov, asesor diplomático del Kremlin, se acordó realizar hoy mismo la enmienda inicial de un grupo de trabajo trilateral destinada a abordar cuestiones de seguridad en relación con la crisis en Ucrania y temas regionales de interés común.

Ushakov explicó que la reunión en Abu Dabi inaugurará una serie de sesiones de este grupo de trabajo, que buscarán establecer canales de diálogo más constantes y generar propuestas concretas para reducir tensiones, aumentar la transparencia militar y facilitar iniciativas de desescalada. Aunque no se detallaron los temas específicos a tratar, se espera que el foro cubra escenarios de seguridad regional, control de armamentos y medidas de confianza entre las partes involucradas.

El portavoz ruso enfatizó que la iniciativa no implica un acuerdo inmediato sino una etapa de consultas para “construir bases sólidas para la cooperación”.

Por su parte, Kiev no ha emitido un comunicado oficial paralelo, pero las autoridades ucranianas han reiterado su disposición a participar en foros multilaterales que promuevan la seguridad y la estabilidad en la región, siempre dentro del marco de su soberanía y de las garantías internacionales existentes.

La noticia llega en un momento de tensiones continuas en la región, con la atención del mundo puesta en cualquier avance que permita disminuir la violencia y abrir paso a procesos diplomáticos. Fuentes cercanas al Kremlin subrayan que la reunión de Abu Dabi podría evolucionar hacia encuentros de alto nivel si se observan gestos de cooperación y transparencia por todas las partes.

Los próximos días serán decisivos para conocer si este formato trilateral puede convertirse en una vía sostenible de diálogo y, en última instancia, en un marco para reducir la intensidad de los choques y las confrontaciones en la región.