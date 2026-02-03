EE.UU. e Irán buscan un acuerdo “al filo del abismo” en Estambul bajo la presión de Trump

Después de meses de amenazas, sanciones y maniobras militares, Washington y Teherán vuelven a hablar. El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, participarán el viernes en una reunión confidencial en Estambul, confirmaron fuentes diplomáticas a Axios.

El encuentro, promovido discretamente por Turquía, Egipto y Catar, intentará reactivar las conversaciones sobre el polémico programa nuclear iraní, detenido tras el bombardeo estadounidense contra instalaciones de Teherán en junio pasado. Será el primer contacto formal entre las dos naciones desde entonces, en un momento en que la tensión vuelve a escalar peligrosamente.

Según las mismas fuentes, Trump ha advertido a su equipo que “todas las opciones están sobre la mesa” si Irán no acepta un nuevo acuerdo que limite su capacidad nuclear. Su decisión de enviar una flota naval al Golfo Pérsico en enero ha sido interpretada como un mensaje directo a Teherán y a los aliados de la República Islámica.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ordenó reabrir el canal de diálogo con Estados Unidos, aunque insiste en que cualquier discusión deberá centrarse exclusivamente en asuntos nucleares. Washington, en cambio, pretende incluir también restricciones al desarrollo de misiles y a la influencia de milicias proiraníes en países vecinos.

Antes de llegar a Estambul, Witkoff se entrevistará en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que exige garantías “férreas” para impedir cualquier posibilidad de enriquecimiento de uranio.

Con el reloj diplomático en marcha y las flotas desplegadas en el Golfo, la cita del viernes podría determinar si Oriente Medio entra en una nueva fase de acercamiento o de confrontación total.