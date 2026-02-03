  • ESP
    España América
Mundo

Movimientos secretos en el tablero de Oriente Medio

EE.UU. e Irán buscan un acuerdo “al filo del abismo” en Estambul bajo la presión de Trump

Altos diplomáticos de ambos países se reunirán este viernes en Turquía en medio del despliegue militar estadounidense en el Golfo y la mediación de potencias regionales

EE.UU. e Irán buscan un acuerdo “al filo del abismo” en Estambul bajo la presión de Trump
Trump y el ayatollah Ali Khamenei PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Cuba a punto de caer mientras la estructura del régimen comunista de Venezuela se resquebraja

Cuba a punto de caer mientras la estructura del régimen comunista de Venezuela se resquebraja

Trump amenaza con castigar a países que abastezcan de petróleo a Cuba

Trump amenaza con castigar a países que abastezcan de petróleo a Cuba

Después de meses de amenazas, sanciones y maniobras militares, Washington y Teherán vuelven a hablar. El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, participarán el viernes en una reunión confidencial en Estambul, confirmaron fuentes diplomáticas a Axios.

El encuentro, promovido discretamente por Turquía, Egipto y Catar, intentará reactivar las conversaciones sobre el polémico programa nuclear iraní, detenido tras el bombardeo estadounidense contra instalaciones de Teherán en junio pasado. Será el primer contacto formal entre las dos naciones desde entonces, en un momento en que la tensión vuelve a escalar peligrosamente.

Según las mismas fuentes, Trump ha advertido a su equipo que “todas las opciones están sobre la mesa” si Irán no acepta un nuevo acuerdo que limite su capacidad nuclear. Su decisión de enviar una flota naval al Golfo Pérsico en enero ha sido interpretada como un mensaje directo a Teherán y a los aliados de la República Islámica.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ordenó reabrir el canal de diálogo con Estados Unidos, aunque insiste en que cualquier discusión deberá centrarse exclusivamente en asuntos nucleares. Washington, en cambio, pretende incluir también restricciones al desarrollo de misiles y a la influencia de milicias proiraníes en países vecinos.

Antes de llegar a Estambul, Witkoff se entrevistará en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que exige garantías “férreas” para impedir cualquier posibilidad de enriquecimiento de uranio.

Con el reloj diplomático en marcha y las flotas desplegadas en el Golfo, la cita del viernes podría determinar si Oriente Medio entra en una nueva fase de acercamiento o de confrontación total.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MÁQUINAS DE CAFÉ

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]