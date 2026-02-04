  • ESP
El invierno más duro de la guerra

Rusia retoma los bombardeos masivos sobre Ucrania y golpea con fuerza Kiev y Járkov

Con temperaturas bajo cero y sin calefacción en cientos de hogares, los ucranianos vuelven a refugiarse bajo tierra tras el fin de una breve pausa en los bombardeos rusos

Kiev PD.
Kiev volvió a estremecerse en la madrugada del martes. Tras una corta tregua por la ola de frío extremo, Rusia reanudó los ataques contra Ucrania con una nueva ofensiva aérea que golpeó barrios residenciales, guarderías y centros energéticos, dejando una estela de incendios, oscuridad y miedo en medio del invierno más crudo.

Las explosiones despertaron a los habitantes de la capital, donde los termómetros marcaban cerca de 20 grados bajo cero. Los misiles y drones rusos alcanzaron cinco distritos, dañando tres bloques de apartamentos y un edificio que alojaba una guardería, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev. En redes sociales, las imágenes mostraban las llamas devorando los pisos superiores de un edificio mientras el hielo cubría las calles.

Rusia atacó de nuevo en medio del frío glacial. El enemigo busca quebrar nuestra resistencia y nuestra esperanza”, afirmó Tkachenko, quien pidió a los ciudadanos permanecer en los refugios. Dos personas resultaron heridas.

En Járkov, el frío se volvió un enemigo más. Con temperaturas cercanas a los -23 °C, los bombardeos destruyeron parte de la red energética, dejando sin calefacción a más de 800 hogares. “Pretenden que la ciudad quede congelada, que la gente no pueda sobrevivir”, dijo el gobernador regional Oleg Sinegubov. Muchos vecinos pasaron la noche encerrados en los llamados “puntos de invulnerabilidad”, centros improvisados con generadores y mantas para resistir las bajas temperaturas.

La televisión pública ucraniana Suspilne informó de que los ataques también dejaron sin electricidad a las localidades de Izium y Balakliia, y afectaron dos edificios de apartamentos en Sumy, al norte del país. En la penumbra, los equipos de emergencia luchaban contra el fuego y el hielo, mientras la población aguardaba temblando bajo tierra.

La ofensiva interrumpe el breve respiro de varios días acordado el pasado jueves, cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Vladímir Putin había accedido a detener temporalmente los ataques durante la ola de frío. Pero la tregua expiró el 1 de febrero, y con ella, volvió la guerra… y el invierno volvió a sentirse más largo que nunca en Ucrania.

