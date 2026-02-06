¿Por qué ha caído en picado el crecimiento poblacional en EE.UU.?

Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico en su crecimiento poblacional.

Recientes datos de la Oficina del Censo revelan que entre julio de 2024 y julio de 2025, la población solo ha aumentado en 1,8 millones de personas, lo que equivale a un 0,5%.

Este es el ritmo más lento desde que comenzó la pandemia. El factor determinante: la migración internacional neta se ha desplomado de 2,7 millones a 1,3 millones. Aunque los nacimientos y las muertes se mantienen estables, la falta de inmigrantes está frenando el empuje demográfico del país.

Esta caída sin precedentes afecta a casi todos los estados. Solo Montana y Virginia Occidental parecen escapar a este frenazo.

En cambio, estados como California están viendo cómo su población disminuye: de 39,36 millones baja a 39,35 millones. Mientras tanto, Texas y Florida se mantienen como líderes en crecimiento poblacional; sin embargo, incluso allí la migración internacional pierde protagonismo.

Orígenes y auge demográfico

Desde sus inicios, EE.UU. ha sido moldeado por olas migratorias. En 1607, colonos ingleses establecen Jamestown en Virginia, y en 1620 los puritanos arriban en el Mayflower a Plymouth. Las Trece Colonias se expanden con británicos, alemanes, suecos, holandeses y esclavos africanos desde 1619. Para 1700, los nativos americanos representaban tres cuartas partes de la población; para 1820, los europeos dominaban con cerca de 8 millones sobre un total de 10 millones.

La expansión se acelera con la compra de Luisiana en 1803 y una serie de guerras y tratados que completan el mapa continental hasta 1867. Los inmigrantes británicos superan a otros europeos gracias a su movilidad. Cultivos como el tabaco y los vínculos con el imperio británico fomentan este auge demográfico. Para 1770, el ingreso per cápita colonial ya había superado al de Inglaterra.

Las tendencias pasadas contrastan notablemente con la situación actual. En 1900, los alemanes constituían el 26% de los inmigrantes; los irlandeses representaban el 6%. Las caravanas hacia el oeste han ocupado tierras indígenas y españolas. La población ha pasado de solo 350 habitantes en Jamestown a cientos de millones hoy.

Estado Población julio 2024 Población julio 2025 Crecimiento % Texas 31.318.578 31.709.821 1,2% Florida 23.265.838 23.462.518 0,8% Carolina del Norte 11.052.061 11.197.968 1,3% California 39.364.774 39.355.309 -0,03%

¿Por qué cae la migración ahora?

Las políticas restrictivas son las principales responsables de esta caída significativa en las cifras migratorias. Desde principios de 2024, bajo la administración de Biden, se han endurecido los controles fronterizos; además, desde enero de 2025, Trump promete deportaciones masivas y un cierre total de fronteras. Aunque la Oficina del Censo no atribuye directamente esta situación al gobierno actual, advierte que si continúan estas tendencias podría haber una reducción aún mayor: hasta un millón menos este año.

La subjefa de Estimaciones, Christine Hartley, resume así la situación: “La desaceleración se debe en gran parte a un descenso histórico de la migración internacional neta”. En contraste con esto, la migración interna gana protagonismo: estados como Idaho (1,4%) y Carolina del Norte (1,3%) ven crecer su población gracias a mudanzas dentro del país.

La población total roza ya los 341,8 millones en julio de 2025. Los latinos representan uno de cada cinco habitantes; un hito histórico que no debe pasarse por alto.