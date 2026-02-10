“¡Terrible y repugnante!”: Trump ataca el show de Bad Bunny en la Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se contuvo ni un segundo. Apenas terminó el Super Bowl LX, lanzó una lluvia de mensajes incendiarios contra la actuación de Bad Bunny, a la que calificó de “una de las peores de la historia”.

En su red Truth Social, Trump aseguró que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo” y tachó el baile de “repugnante”, especialmente para los niños que lo ven en todo el país. Según el mandatario, el espectáculo del artista puertorriqueño fue “una bofetada a la grandeza de Estados Unidos” y una “absoluta afrenta” a lo que el país representa.

El enfado no sorprendió a muchos: Trump ya había criticado públicamente la elección del reguetonero para el medio tiempo, considerándola “una horrible decisión”. Pero esta vez fue más allá, afirmando que el show “no representa el espíritu ni los valores estadounidenses”.

Mientras tanto, Bad Bunny hizo historia convirtiéndose en el primer artista en presentar un repertorio íntegramente en español en el espectáculo más visto del planeta. Una actuación que dividió al público, provocó titulares y, sin duda, hizo hervir las redes.