Un padre ‘trans’ abre fuego durante un partido escolar de hockey y mata a su exesposa y a su hijo

Las risas y los cánticos de un partido escolar de hockey se convirtieron el lunes en gritos de terror en el Lynch Arena de Pawtucket, Rhode Island.

Eran poco más de las seis y media de la tarde cuando un hombre armado irrumpió en las gradas y abrió fuego sin mediar palabra. Según confirmó la Policía, el atacante era Robert Dorgan, de 56 años, conocido también bajo el nombre de Roberta Esposito.

En cuestión de segundos, la tragedia se desató ante decenas de familias: Dorgan disparó mortalmente contra su exesposa y contra uno de sus hijos, que participaba en el encuentro, antes de volverse el arma contra sí mismo. Tres personas más resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas en estado crítico a centros hospitalarios del área metropolitana.

“Todo apunta a una disputa familiar antigua”, declaró la jefa de Policía local, Tina Goncalves, mientras el FBI y la Fiscalía estatal asumían las primeras pesquisas.

La imagen de un hombre armado entre los espectadores quedó registrada en múltiples vídeos de testigos, hoy pieza clave de la investigación.

Las redes sociales del atacante ofrecían, días antes del crimen, señales inquietantes. En ellas, Dorgan compartía grabaciones manipulando cargadores de munición y mensajes cargados de resentimiento. En una de sus últimas publicaciones advertía: “Sigan criticándonos. Pero no se pregunten por qué nos volvemos locos”, en aparente defensa de la congresista trans Sarah McBride, blanco reciente de mensajes de odio.

El pasado de Dorgan estaba marcado por conflictos personales y procesos judiciales. Según documentos citados por medios locales, en 2020 atravesaba un divorcio turbulento, en el que su exesposa aludió inicialmente a “rasgos narcisistas” y a su reciente cirugía de reasignación de género, aunque más tarde ambos aceptaron el término de “diferencias irreconciliables”.

Ese mismo año, Dorgan había denunciado a su suegro por amenazas presuntamente vinculadas a su identidad de género, asegurando que le habían advertido de represalias si no retiraba una denuncia contra su madre. “De ninguna manera dejaré que una persona trans viva en mi casa”, habría dicho su pariente, según consta en los registros policiales.

Horas después del tiroteo, una de las hijas del atacante rompió el silencio ante la prensa. “Mi padre estaba enfermo. No era él desde hacía tiempo”, afirmó entre lágrimas.

Mientras los agentes revisan los vídeos y toman declaración a más de un centenar de testigos, Pawtucket intenta asimilar el espanto que tiñó de sangre una tarde pensada para la alegría familiar. El hielo del Lynch Arena guarda todavía las huellas del miedo.