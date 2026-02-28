Irán lanza una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en represalia por los bombardeos sobre su territorio

La guerra ha regresado al corazón del Golfo Pérsico. En una noche de fuego y represalia, Irán lanzó una ofensiva sin precedentes con misiles y drones contra bases e instalaciones estadounidenses en varios países de Oriente Próximo, en respuesta directa a los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel que horas antes habían golpeado al menos diez ciudades iraníes , entre ellas Isfahán y Tabriz .

Las primeras detonaciones se estremecieron en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait , donde la población fue advertida por mensajes de emergencia para buscar refugio inmediato. Las imágenes difundidas en redes muestran columnas de fuego elevándose sobre bases militares y aeropuertos , mientras las alarmas antiaéreas no dejaban de sonar.

En Bahréin , el Ministerio de Defensa confirmó el impacto de un misil iraní en las cercanías de la base de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Juffair, a pocos kilómetros de la capital. La zona fue acordonada y se han desplegado equipos de rescate ante “daños considerables”.

En Doha, las autoridades activaron el estado de emergencia tras interceptar al menos dos misiles lanzados desde Irán , según fuentes militares. “El riesgo de nuevos ataques es inminente”, advirtieron voces oficiales mientras el país cerraba su espacio aéreo por tiempo indefinido.

Kuwait y Emiratos Árabes Unidos también reportaron fuertes explosiones cerca de instalaciones estadounidenses, aunque sin confirmación oficial. Las tres naciones han suspendido vuelos, cancelado operaciones portuarias y cerrado sus fronteras aéreas ante el temor de nuevos bombardeos.

En un comunicado difundido al amanecer, la Guardia Revolucionaria iraní proclamó el inicio de la “primera oleada de ataques masivos con misiles y drones” dirigidas contra “los territorios ocupados” —en referencia a Israel— y contra “todas las posiciones estadounidenses en la región”. «Esta es solo la primera respuesta. Todo agresor pagará su precio», advirtió el texto.

Desde Jerusalén , un alto funcionario israelí lanzó una advertencia directa a Al Jazeera: “No hay límites para nuestra represalia”.

El Ejército israelí ha elevado su nivel de alerta al máximo, movilizando sistemas antimisiles y reservistas ante la posibilidad de un ataque combinado desde Irán, Siria o el Líbano .

En Washington , el Pentágono calificó la ofensiva iraní como “una escalada directa y peligrosa” contra las fuerzas estadounidenses. El presidente de EE.UU. ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional mientras portaaviones y cazas avanzan hacia el Golfo.

Analistas internacionales advierten que por primera vez en décadas, el mundo presencia el riesgo real de un conflicto global en el Oriente Próximo, con potencial para arrastrar a toda la región a una guerra sin precedentes.

Las sirenas, los cielos encendidos y la sombra del caos recuerdan que la chispa ya está encendida… y que apagarla podría requerir mucho más que diplomacia.