Caos bélico y manipulación digital

La falsa «hazaña aérea» de un supuesto «Top Gun» estadounidense enloquece las redes

La escalada militar entre Washington, Tel Aviv y Teherán sacude al planeta. En Internet, miles de vídeos —muchos manipulados— alimentan el frenesí informativo y el pánico global

Las explosiones rugen sobre el cielo del Golfo Pérsico. Estados Unidos e Israel han lanzado una ofensiva aérea sin precedentes sobre posiciones iraníes, desatando una tormenta geopolítica que ya estremece los cimientos del equilibrio mundial. Desde Teherán, el régimen persa ha respondido con fuego, apuntando contra bases occidentales en la región y prometiendo una “represalia ejemplar”.

Mientras el mundo contiene la respiración, las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla informativa. Miles de grabaciones, supuestos vídeos de los ataques y escenas de devastación se viralizan a una velocidad vertiginosa, sembrando confusión y miedo. Twitter, TikTok e Instagram arden con imágenes que muchos usuarios asumen como reales… aunque buena parte de ellas son montajes creados con inteligencia artificial o fragmentos de videojuegos militares.

El supuesto ‘Top Gun’ americano

Uno de los vídeos más comentados muestra lo que sería la persecución de un caza F‑18 Hornet estadounidense por un misil iraní. En la secuencia, el piloto ejecuta maniobras imposibles, lanza bengalas, esquiva explosiones y logra escapar milagrosamente. La escena parece sacada de Top Gun: Maverick. Varios medios norteamericanos llegaron a darle credibilidad, hasta que analistas de defensa confirmaron que se trataba de una recreación digital, no de una filmación real.

Sin embargo, la verdad ya resulta casi irrelevante: la ola de desinformación se expande más rápido que los misiles. Millones de personas comparten y comentan las imágenes, alimentando una guerra paralela —la de la narrativa— donde las pantallas son las nuevas trincheras.

