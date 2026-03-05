  • ESP
Teherán exige justicia y advierte que las consecuencias podrían ser “imprevisibles”.

¡Irán jura venganza! Teherán promete que Estados Unidos “lamentará amargamente” el hundimiento de su buque de guerra

El canciller Abás Araqchi acusó a Washington de perpetrar una “atrocidad marítima” tras destruir la fragata Dena en aguas cercanas a Sri Lanka.

Los Ayatolás PD.
Archivado en: Mundo

La tensión entre Irán y Estados Unidos alcanza niveles explosivos tras el hundimiento de una fragata iraní frente a las costas de Sri Lanka.

La nave, identificada como Dena, formaba parte de una misión de buena voluntad invitada por la Armada de la India y transportaba a casi 130 tripulantes cuando fue atacada “sin previo aviso”, según denunció el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

A través de un mensaje en la red X, Araqchi lanzó una advertencia que ha sacudido los cimientos de la diplomacia internacional:

“Estados Unidos ha cometido una atrocidad en el mar, a miles de kilómetros de nuestras costas. Recuerden mis palabras: lamentarán amargamente el precedente que han sentado.”

Fuentes en Teherán aseguran que el gobierno iraní considera el ataque un “acto de guerra” y evalúa “respuestas proporcionales” en defensa de su soberanía. El incidente podría desencadenar una nueva crisis en Oriente Medio, en un momento ya marcado por conflictos regionales y tensiones navales en el golfo de Omán y el mar Rojo.

El hecho ha desatado indignación nacional en Irán, donde la televisión estatal transmite de forma continua imágenes de los marinos desaparecidos y llamamientos a la “resistencia frente a la agresión estadounidense”. Analistas consideran que Teherán podría responder mediante medidas militares o cibernéticas, lo que aumentaría el riesgo de una confrontación directa entre ambos países.

Mientras tanto, Washington no ha emitido una explicación oficial detallada del ataque, aunque fuentes del Pentágono alegan que el buque iraní “representaba una amenaza potencial para la seguridad marítima internacional”. En Teherán, esas declaraciones son vistas como una “provocación intolerable” y un intento de justificar lo que el régimen califica como “crimen de Estado”.

La comunidad internacional observa con alarma los acontecimientos. Si la amenaza iraní se cumple, el océano Índico podría convertirse en el nuevo epicentro de una escalada militar sin precedentes en la región.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

