Trump estalla contra España: “Es un país perdedor, hostil con la OTAN y sin espíritu de equipo”

En un nuevo episodio de su larga serie de ataques verbales contra sus aliados, Donald Trump ha vuelto a sacudir la diplomacia internacional con declaraciones que no dejan títere con cabeza. Esta vez, el blanco de su furia ha sido España, a la que ha calificado abiertamente de “perdedor” y de comportarse de forma “muy hostil” hacia la OTAN.

En una entrevista con el diario ‘New York Post’, el presidente norteamericano afirmó con su habitual tono desafiante: «Tenemos muchos ganadores, pero España no lo es. España es, francamente, un perdedor». Trump criticó que el Gobierno español —según él, el único dentro de la Alianza— se haya negado a respaldar su propuesta de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, una cifra que provocó asombro incluso entre los altos mandos militares de Bruselas.

Pero el mandatario fue más allá. Calificó a España de “enemigo silencioso dentro de la OTAN” y arremetió contra la política exterior de Pedro Sánchez, acusándola de poner en riesgo la unidad estratégica occidental frente a países como Rusia o Irán. «Si España no es un jugador de equipo, nosotros tampoco lo seremos con ellos», sentenció, en lo que muchos interpretan como una amenaza abierta de represalias diplomáticas y económicas.

El tono incendiario de Trump llega en un momento delicado para las relaciones transatlánticas, marcadas por tensiones en materia de defensa y energía. Fuentes cercanas al Pentágono aseguran que la advertencia no es solo retórica, y que Estados Unidos podría reconsiderar ciertos acuerdos militares si España mantiene su actual postura.

Mientras tanto, el Gobierno español guarda un prudente silencio ante las declaraciones del presiente de EE.UU., evitando responder directamente a los insultos. No obstante, altos cargos del Ministerio de Defensa califican las palabras del republicano como “una provocación electoral” y “una muestra más del desprecio que Trump siente por Europa cuando no se le aplaude”.

La polémica, sin embargo, no hace sino alimentar el fuego de una relación bilateral cada vez más tensa, con ecos que podrían resonar en la próxima cumbre de la OTAN.