Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y la coloca al frente del Escudo de las Américas

Donald Trump mueve piezas en su segundo mandato con un cambio significativo en el gabinete.

Ayer jueves, a través de Truth Social, reveló que Kristi Noem dejará la secretaría de Seguridad Nacional (DHS) el 31 de marzo.

Sin embargo, no se desvincula por completo: la nombra enviada especial para el Escudo de las Américas, una iniciativa que se presentará este sábado en Doral, Florida.

Este anuncio se produce tras unas audiencias tensas en el Congreso. Durante el martes y miércoles, legisladores de ambos partidos interrogaron a Noem sobre dos asuntos cruciales:

Una campaña publicitaria valorada en 200 millones de dólares destinada a motivar a los indocumentados a autodeportarse. Se invirtieron 80 millones en anuncios, principalmente en inglés. Noem aseguró que Trump dio su visto bueno; desde la Casa Blanca se contradijeron.

aseguró que dio su visto bueno; desde la Casa Blanca se contradijeron. Las muertes de dos ciudadanos estadounidenses, Renegod y Alex Pry, durante redadas migratorias en Minnesota. Noem los calificó como terroristas domésticos sin aportar pruebas. Se negó a retractarse y culpó a los manifestantes del desorden.

Estas decisiones han ido desgastando su posición. Fuentes cercanas comentan sobre un deterioro en la situación fronteriza y un manejo deficiente ante el Capitolio. Aunque Trump aprecia sus espectaculares resultados en temas migratorios, actúa rápidamente: es la primera baja en su gobierno.

La llegada de Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma, marca un nuevo capítulo. Trump lo describe como un colaborador excepcional. Con un perfil sólido:

Es el único senador nativo americano.

Tiene experiencia como luchador de artes marciales mixtas.

Es un firme defensor del movimiento MAGA.

Aunque declara no ser Rambo, no rehúye las confrontaciones, según él mismo.

Mullin promete:

Mantener una frontera segura. Frenar la delincuencia relacionada con la migración y los asesinos. Combatir las drogas ilegales.

Su confirmación dependerá del Senado, pero al ser republicano, su aprobación parece probable.

El Escudo de las Américas representa un nuevo rumbo para Noem. La cumbre contará con 12 países aliados: Argentina (Javier Milei), Ecuador, Honduras, El Salvador, Bolivia (Rodrigo Paz), Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Paraguay, y Trinidad y Tobago, aunque México queda fuera. Los objetivos son claros:

Detener la migración ilegal masiva.

Combatir bandas criminales, narcotraficantes y terroristas.

Fomentar la libertad y prosperidad.

Todo esto sigue al ataque en Venezuela del 3 de enero: donde fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos en Nueva York. Antes, Noem había visitado Chile, donde fue recibida por el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Antecedentes del lío

La llegada de Noem al DHS estuvo marcada por promesas de mano dura en la frontera. Si bien logró avances significativos en deportaciones masivas, también enfrentó contratiempos que frenaron su impulso. Las redadas en Minneapolis generaron una fuerte reacción bipartidista; tanto demócratas como republicanos exigieron explicaciones. Su campaña para fomentar la autodeportación resultó costosa y mal dirigida: anuncios dirigidos en inglés a una población hispana.

En este contexto tenso, Trump decide mover fichas estratégicamente. Existen tensiones con España relacionadas con bases aéreas contra Irán y amenazas sobre comercio. Además, Cuba e Irán siguen estando bajo vigilancia. El DHS se enfrenta a un posible cierre por falta de fondos.

¿Cómo evoluciona?

Con un perfil combativo, Mullin está preparado para dar batalla, tal como indica su apodo “rumble”. Se prevé que refuerce las deportaciones y combata el tráfico ilegal de drogas. El Escudo tiene como objetivo unir a las derechas latinas frente a amenazas comunes; figuras como Milei estarán presentes en Doral.

Si el Senado aprueba rápidamente su nombramiento, se espera que Mullin comience su labor en abril centrado en cuestiones fronterizas. Por su parte, Noem asumirá el liderazgo de esta nueva alianza hemisférica, clave para los intereses de Trump dentro del continente americano. A pesar de posibles fricciones con Brasil o México, sus aliados parecen estar aumentando.

Este cambio refresca el equipo del presidente estadounidense, quien apuesta por leales firmes en materia de seguridad. Este sábado será testigo del lanzamiento del Escudo, con Noem liderando una nueva era regional que promete ser decisiva.