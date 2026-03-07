Irán levanta la vista del frente: disculpa histórica a sus vecinos del Golfo y frena los bombardeos

Las potentes explosiones que retumbaron cerca del aeropuerto de Teherán, acompañadas por el sonido de las sirenas aéreas, coincidieron casi al instante con un mensaje inusual desde el palacio presidencial iraní: «Es necesario pedir disculpas a los países vecinos». En medio de un conflicto abierto con Estados Unidos e Israel, Masud Pezeshkian ha intentado detener la pérdida de apoyo diplomático en el Golfo, anunciando que Irán suspenderá los bombardeos contra sus vecinos regionales, aunque con una condición clara: no volver a atacarles a menos que se lleven a cabo operaciones desde sus territorios.

Este gesto llega tras una semana de intercambios de fuego que ha dejado más de mil muertos en Irán debido a la campaña de bombardeos conjunta de Washington y Tel Aviv, incluyendo al propio líder supremo Alí Jamenei. El conflicto se ha extendido por gran parte del mapa árabe, afectando con misiles y drones a Arabia Saudí, Emiratos, Kuwait, Catar, Bahréin, Omán, Jordania e Irak. Como resultado, se han dañado gravemente infraestructuras energéticas y se ha estrangulado el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y gas comercializado en todo el mundo.

Del ataque masivo al freno condicionado

El cambio anunciado por Pezeshkian no surge de la nada. En los primeros días del conflicto, las fuerzas iraníes lanzaron más de 2.000 drones y misiles contra estados del Golfo, con especial énfasis en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, donde también hay bases militares estadounidenses. En el caso emiratí, se registraron impactos directos en infraestructuras críticas; según datos de centros de estudios regionales, cientos de proyectiles impactaron en aeropuertos y zonas industriales.

Este patrón ofensivo respondió a una lógica bastante concreta:

Señalar a los aliados clave de Washington en el Golfo.

Intentar forzar a estos países a presionar a Estados Unidos para que detenga su ofensiva sobre Irán.

Demostrar capacidad para alcanzar nodos energéticos y logísticos fundamentales para la economía global.

Sin embargo, esta estrategia pronto se volvió un boomerang político. Expertos del Golfo han calificado la decisión de bombardear a vecinos árabes como «un error histórico» que le otorga a Israel lo que no podía lograr por sí solo: desplazar el foco de una confrontación directa entre Teherán y Tel Aviv hacia un choque más amplio entre Irán y el resto del mundo árabe.

En este panorama complicado, el presidente iraní ha decidido cerrar uno de los frentes que más aislamiento le generaba. Durante un discurso televisado, Pezeshkian anunció que el Consejo de Liderazgo provisional —creado tras la muerte de Jamenei en el primer gran ataque estadounidense e israelí— ha aprobado detener los bombardeos contra países vecinos y limitar la acción militar a casos considerados como legítima defensa: solo responderán si hay agresiones lanzadas desde esos territorios hacia Irán.

La disculpa como intento de frenar el aislamiento

Lo más sorprendente del mensaje no solo es este alto al fuego parcial; también es su tono. «Pido disculpas a los países vecinos», afirmó Pezeshkian subrayando que Irán «no tiene hostilidad hacia los estados de la región» y que los ataques estaban dirigidos únicamente contra objetivos vinculados con la ofensiva contra su país.

Esta disculpa persigue varios objetivos al mismo tiempo:

Aliviar la presión diplomática árabe en foros como la Liga Árabe, que ya está organizando una reunión extraordinaria para abordar los ataques iraníes sobre territorios de varios miembros.

Responder al temor ante una posible coalición antiiraní más amplia, impulsada por Arabia Saudí y otros estados que ven amenazada tanto su seguridad como sus economías.

Ofrecer una salida a mediadores —desde Catar hasta potencias externas— que buscan alguna forma mínima de desescalada.

A su vez, Pezeshkian dejó claro que este mensaje no implica una rendición. En redes sociales ha enfatizado que Irán está «comprometido con una paz duradera», pero no dudará en defender su «dignidad y soberanía», añadiendo que cualquier mediación debería centrarse en quienes «encendieron este conflicto» con los bombardeos iniciales.

Las grietas del mensaje: drones, explosiones y desconfianza

No obstante, la narrativa del alto al fuego hacia los vecinos llega acompañada de un ruido persistente. A pesar del anuncio sobre la suspensión de ataques, varios países del Golfo han denunciado recientemente nuevos incidentes relacionados con drones y misiles provenientes de Irán o sus aliados. Arabia Saudí informó sobre la interceptación de al menos cuatro drones y un misil; mientras tanto, Emiratos mencionó un «incidente menor» debido a la caída de restos tras una interceptación.

Además, poco después de las palabras conciliadoras pronunciadas por Pezeshkian, aparecieron imágenes mostrando impactos en infraestructuras aeroportuarias en el Golfo. También se reportaron explosiones en naciones como Bahréin y Catar. Esto alimenta las sospechas sobre si realmente existe control político total sobre las diferentes ramas militares iraníes o si la orden para cesar ataques aún no se ha convertido en disciplina operativa efectiva sobre el terreno.

Por otro lado, la ofensiva aérea estadounidense e israelí continúa su curso e incluso se intensifica con oleadas de ataques dirigidos hacia Teherán, Isfahán y otras ciudades. La Guardia Revolucionaria asegura estar lista para desafiar a la Marina estadounidense en el estrecho de Ormuz mientras mantiene órdenes para disparar ante cualquier amenaza percibida.

Escenarios: pausa táctica o punto de inflexión

El movimiento realizado por Irán puede interpretarse bajo al menos tres perspectivas:

Gesto táctico para ganar tiempo Alivia la presión inmediata en el frente del Golfo.

Permite a Teherán concentrarse en su defensa interna frente a los ataques estadounidenses e israelíes.

Busca mitigar el impacto económico derivado del cierre del estrecho de Ormuz y los daños sufridos por infraestructuras energéticas regionales que también afectan directamente a Irán. Intento por restablecer puentes con el mundo árabe Evita una alianza abierta entre Arabia Saudí, Emiratos y otros países junto a Washington más allá de las colaboraciones ya existentes.

Deja abierta la posibilidad para fórmulas condicionadas de no agresión en un futuro cercano. Señal hacia Washington y mercados globales Transmite el mensaje claro de que Teherán puede contribuir a estabilizar parcialmente tanto el flujo energético como el tráfico marítimo si cesa la campaña bombardera sobre su territorio.

Intenta reducir la inquietud entre mercados temerosos ante una recesión global vinculada al encarecimiento del crudo y gas.

Sin embargo, nada garantiza claridad futura por sí solo. Mientras continúen los intercambios bélicos entre Irán y el eje EEUU‑Israel, siempre existirá un elevado riesgo: cualquier incidente en el Golfo podría desencadenar nuevamente una escalada violenta. No obstante, escuchar a un presidente iraní afirmar abiertamente «es necesario pedir disculpas a los países vecinos» tras haber lanzado misiles sobre ellos es ya un indicativo claro: para Teherán, el coste político asociado con esta guerra ha superado lo meramente retórico.