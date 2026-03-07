¡Trump exige la rendición total de Irán y descarta cualquier acuerdo de paz!

En un mensaje explosivo publicado este viernes en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia que ha sacudido los cimientos de la diplomacia internacional: “¡No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional!”.

El comentario, directo y desafiante, llega en el contexto de la cruenta guerra iniciada el pasado sábado entre ambas potencias, un conflicto que ya ha tensionado el mapa político y militar de todo Oriente Medio. Trump, fiel a su estilo provocador, dejó claro que no habrá negociaciones, treguas ni concesiones, solo la capitulación total del régimen iraní.

“Después de eso, y de la elección de un(os) Líder(es) Grandioso(s) y Aceptable(s), trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro”, añadió el mandatario, en una declaración que mezcla desafío y una promesa de redención bajo la tutela estadounidense.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que la administración Trump está decidida a mantener la presión militar y económica sobre Teherán hasta quebrar su estructura de poder. La comunidad internacional observa con creciente alarma la escalada, mientras las Naciones Unidas piden cese inmediato de hostilidades y Rusia y China advierten sobre un posible “efecto dominó” en la región.

El clima global es de máxima tensión. Analistas no descartan que, de mantenerse el tono beligerante de Washington, el conflicto pueda derivar en un enfrentamiento regional de consecuencias impredecibles. Pero por ahora, Trump insiste en su mensaje: o Irán se rinde, o enfrenta la tormenta total del gigante americano.