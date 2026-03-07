  • ESP
    España América
Mundo

TENSIÓN AL ROJO VIVO EN MEDIO ORIENTE

¡Trump exige la rendición total de Irán y descarta cualquier acuerdo de paz!

El mandatario estadounidense endurece su discurso y amenaza con “hacer renacer” a Irán tras su capitulación, mientras la guerra deja al mundo en vilo y las potencias globales se preparan para un desenlace imprevisible.

¡Trump exige la rendición total de Irán y descarta cualquier acuerdo de paz!
Donald Trump PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y la coloca al frente del Escudo de las Américas

Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y la coloca al frente del Escudo de las Américas

Protestas en Estambul denuncian ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y expresan apoyo al pueblo iraní

Protestas en Estambul denuncian ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y expresan apoyo al pueblo iraní

En un mensaje explosivo publicado este viernes en Truth Social, el presidente de Estados UnidosDonald Trump, lanzó una nueva advertencia que ha sacudido los cimientos de la diplomacia internacional: “¡No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional!”.

El comentario, directo y desafiante, llega en el contexto de la cruenta guerra iniciada el pasado sábado entre ambas potencias, un conflicto que ya ha tensionado el mapa político y militar de todo Oriente Medio. Trump, fiel a su estilo provocador, dejó claro que no habrá negociaciones, treguas ni concesiones, solo la capitulación total del régimen iraní.

“Después de eso, y de la elección de un(os) Líder(es) Grandioso(s) y Aceptable(s), trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro”, añadió el mandatario, en una declaración que mezcla desafío y una promesa de redención bajo la tutela estadounidense.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que la administración Trump está decidida a mantener la presión militar y económica sobre Teherán hasta quebrar su estructura de poder. La comunidad internacional observa con creciente alarma la escalada, mientras las Naciones Unidas piden cese inmediato de hostilidades y Rusia y China advierten sobre un posible “efecto dominó” en la región.

El clima global es de máxima tensión. Analistas no descartan que, de mantenerse el tono beligerante de Washington, el conflicto pueda derivar en un enfrentamiento regional de consecuencias impredecibles. Pero por ahora, Trump insiste en su mensaje: o Irán se rinde, o enfrenta la tormenta total del gigante americano.

Los mejores productos de belleza para compras online

PRODUCTOS DE BELLEZA CON ESTILO
Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]