El hijo del fallecido ayatolá Jamenei asume el poder en Irán y Trump avisa: “No durará mucho”

La República Islámica de Irán ha vivido este domingo una jornada histórica teñida de dramatismo y tensión. En una ceremonia envuelta en fervor religioso y gritos de lealtad, la Asamblea de Expertos , el poderoso cónclave de 88 clérigos que dirige los designios del país, proclamó al ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder Alí Jamenei, como el nuevo Líder Supremo del régimen.

El anuncio, retransmitido en directo por la televisión estatal IRIB desde la plaza Vanak de Teherán, desató una mezcla de devoción, incertidumbre y miedo.

Según el comunicado oficial, la decisión fue tomada “bajo la mirada de Alá el Todopoderoso”, tras un estudio conforme al Artículo 108 de la Constitución. “Que Alá lo proteja”, proclamó solemnemente la Asamblea, en medio de los ecos de los recientes bombardeos que eliminaron al ayatolá Alí Jamenei , atribuidos a Estados Unidos e Israel .

En un mensaje dirigido “a la noble nación iraní”, el órgano religioso instó al pueblo ya las élites intelectuales a jurar fidelidad al nuevo líder ya “mantener la unidad”, mientras honraba el “martirio” del antiguo guía, las víctimas de los ataques y las más de cien niñas fallecidas en la escuela Sayare Tayiba.

Pero el nombramiento no gustó en Occidente. Donald Trump, desafiante y provocador, lanzó una advertencia con sabor a amenaza: “Mojtaba no durará mucho si no obtiene nuestro visto bueno” . El exmandatario estadounidense recordó que “Irán debe traer paz o volverá a ser un problema para el mundo”. Desde Jerusalén, Israel fue aún más contundente: “La mano de Israel seguirá persiguiendo a quien intente heredar el trono de Jamenei” .

Con solo 56 años, Mojtaba Jamenei se convierte así en el tercer líder supremo desde la revolución de 1979, heredando un poder absoluto sobre la política, la religión y las fuerzas militares, en uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Irán. Su ascenso, forjado entre el humo de las bombas y la sangre de su padre, marca el inicio de una nueva era… o quizás el preludio de un conflicto aún mayor.