Las dos caras de Mojtaba Jamenei: líder supremo de Irán y propietario de un imperio inmobiliario que va de Frankfurt a Mallorca

Mojtaba Jamenei emerge del anonimato. El hijo del ayatolá Ali Jamenei, quien perdió la vida en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, asume el liderazgo supremo en Irán. La Asamblea de Expertos lo ha elegido este domingo. Sin embargo, su influencia va más allá de la política teocrática. También controla un vasto imperio inmobiliario en Europa que incluye hoteles de lujo, villas exclusivas y complejos turísticos, todo ello valorado en aproximadamente 400 millones de euros. Utiliza intermediarios para evadir sanciones.

La imagen austera que proyecta el régimen contrasta con esta ostentosa riqueza. Mojtaba Jamenei, clérigo de rango medio (hojatoleslam), ha estado moviendo hilos durante años y mantiene cercanía con la Guardia Revolucionaria. WikiLeaks lo describe como el «poder tras las túnicas». Anteriormente, gestionaba la oficina de su padre en Teherán. Ahora, su nombramiento le permite desafiar a Donald Trump, mientras el sector más duro de Irán resiste los ataques.

Propiedades que cruzan fronteras

Bloomberg estima que su red inicial podría rondar los 100 millones de dólares, aunque este monto sigue creciendo. El Financial Times calcula que solo en Europa posee activos por unos 400 millones. Estos fondos provienen de ventas de petróleo iraní a través de canales poco transparentes. Además, se han establecido sociedades offshore en Luxemburgo, San Cristóbal y Nieves, así como en la Isla de Man. Bufetes en Suiza y Liechtenstein se encargan de ocultar el rastro.

Londres : cuenta con 13 propiedades. Destacan dos apartamentos en Kensington con vistas a la embajada israelí, valorados en 236 millones de euros. También posee una casa en Bishops Avenue (conocida como la avenida de los millonarios) cuyo precio asciende a 38 millones. Un experto en antiterrorismo menciona que hay plataformas de vigilancia.

Mallorca : el Steigenberger Golf & Spa Resort ubicado en Camp de Mar cuenta con 164 habitaciones y está valorado en 22 millones de euros; forma parte de una cadena alemana exclusiva.

Alemania : posee el Hilton Frankfurt City Centre y Gravenbruch, cada uno tasado en 80 millones. Además, tiene centros comerciales en Oberhausen.

Austria : participa en el Schlosshotel Kitzbühel, un resort exclusivo para esquiar en los Alpes.

Dubái: tiene una villa ubicada en el «Beverly Hills» local y ha realizado inversiones en transporte marítimo dentro del Golfo.

El testaferro clave

El nombre que aparece repetidamente es el de Ali Ansari, un magnate del sector construcción que ha sido sancionado por Reino Unido y está acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria. Su familia fundó Banco Ayandeh, entidad que colapsó en 2025 debido a problemas financieros. Él niega todas las acusaciones y su abogado planea apelar las sanciones impuestas. Controla activos mediante holdings registradas en España, Alemania y Países Bajos.

En los años 2000, Mojtaba Jamenei viajó a Londres junto a su esposa buscando tratamiento para fertilidad y lograron tener un hijo llamado Ali. Durante su estancia conoció bien la ciudad. Aunque sus propiedades allí no parecen ser utilizadas para lucir riqueza ostentosa, fuentes indican que contradicen la austeridad islámica que predica el régimen.

Celebridades y poder en la sombra

Este imperio inmobiliario también se entrelaza con el mundo del espectáculo. Hoteles como el Steigenberger en Mallorca son frecuentados por celebridades; cuentan con campos de golf y spas lujosos. El Schlosshotel es conocido como refugio VIP para quienes buscan exclusividad. En Londres, Bishops Avenue alberga a millonarios internacionales. Así, Mojtaba Jamenei conecta teocracia con élite global mientras su red sobrevive a las sanciones impuestas desde 2019 por cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní.

La elección de un clérigo con rango medio y fortunas ocultas ha generado indignación entre muchos iraníes. ¿Hereda este poder como si fuera un sha? La Revolución del 79 se opuso rotundamente a eso; sin embargo, ahora cuenta con el respaldo firme de la Guardia Revolucionaria. Expertos apuntan hacia oligarcas influyentes cuyo control financiero garantiza estabilidad al régimen frente a las presiones previstas para 2026.

El nuevo líder articula una conexión entre poder político y económico mientras Europa guarda celosamente sus secretos más lujosos.

