Problemas en Teherán: La ‘Lluvia negra’ amenaza la capital de Irán por los ataques de EE.UU. e Israel

Teherán se encuentra bajo una densa nube tóxica. El humo resultante de las refinerías atacadas por EE.UU. e Israel se combina con la lluvia, generando lo que se ha denominado lluvia negra, un riesgo invisible que complica aún más el conflicto bélico.

Lo explica con detalle BBC.

Los bombardeos comenzaron el 7 de marzo. Israel lanzó ataques contra al menos 30 instalaciones petroleras cercanas a la capital, incluyendo los depósitos de Aqdasieh, Shahran y Karaj, así como la refinería de Teherán. El gobierno de Benjamin Netanyahu justificó estos actos con argumentos militares. Al día siguiente, el 8, el cielo se tornó oscuro. La lluvia arrastró los contaminantes y cayó en forma de un líquido negro.

Las autoridades iraníes reaccionaron rápidamente. Se instó a la población a permanecer en casa. La Media Luna Roja advirtió sobre la presencia de hidrocarburos tóxicos, azufre y óxidos de azufre en el aire, sustancias que irritan tanto los ojos como las vías respiratorias. Los residentes tuvieron que limpiar sus balcones cubiertos con una capa de gasolina diluida.

La lluvia negra en detalle

¿Qué está ocurriendo exactamente? Los incendios en las refinerías emiten un humo espeso y denso. Cuando llueve, esas partículas son arrastradas y un video publicado por la OMS desde Teherán muestra líquido oscuro frente a su oficina el 8 de marzo.

El Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente advierte sobre los riesgos:

Riesgo Impacto Respiratorio Irritación en ojos y garganta; posibles problemas crónicos. Agua Contaminación en drenajes, ríos y pozos. Población Ya son 9 millones los expuestos en Teherán.

La ONU ha señalado que estas toxinas alteran las vidas en Medio Oriente. Si continúan los ataques a las instalaciones energéticas, la calidad del aire empeorará para millones.

Cómo puede evolucionar

Irán ha comenzado a minar Ormuz para aumentar su producción petrolera mientras Trump evalúa una posible intervención terrestre. Por su parte, Francia planea una misión defensiva en la región. El analista Gregory Brew considera que las minas actúan como una cortina de humo: para EE.UU., detectarlas y desactivarlas es relativamente sencillo.

La oposición iraní parece descoordinada ante esta crisis. Trump busca una derrota definitiva: eliminar misiles, fábricas e incluso uranio nuclear del país persa. Sin embargo, el régimen no cede fácilmente; recuerda situaciones similares con grupos como Hamás en Gaza o Hezbolá en Líbano.

Si los bombardeos continúan, es probable que la lluvia negra se expanda aún más. A medida que caen más refinerías y aumentan las toxinas liberadas al ambiente, la salud pública podría colapsar por completo. La guerra está sacudiendo también el mercado del crudo global mientras CNN reporta desde Teherán, entre explosiones.

Mientras tanto, Teherán resiste ante este ataque constante; pero el cielo negro es un aviso claro: la amenaza no solo vuela alto, también cae sobre sus habitantes.

Antecedentes del conflicto

La guerra ya lleva 11 días en marcha. EE.UU. e Israel han atacado más de 3.000 objetivos y han hundido 51 barcos iraníes. Donald Trump ha amenazado con consecuencias sin precedentes si Irán mina el estrecho de Ormuz. Por su parte, Irán ha comenzado a colocar minas en esa zona estratégica. El Comando Central de EE.UU. ha destruido 16 barcos minadores.

Mojtaba Jamenei, quien asumió como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre, resiste ante esta adversidad. Alí Larijani, presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, respondió a las amenazas de Trump: “Ten cuidado, no vayas a ser tú el que desaparezca”. Ante esta situación crítica, Teherán ha limitado la venta de gasolina a 20 litros por persona al día.

El número de muertos supera ya los 1.300. Los bombardeos se intensificaron el 10 de marzo, cuando Pete Hegseth, secretario de Defensa, prometió un día más intenso. Los misiles iraníes han sido reducidos en un 95% y los drones en un 85%.