El equipo de Trump se prepara para anunciar el fin a la guerra, cantar victoria en Irán y frenar el precio del petróleo

Trump desea celebrar una victoria inminente. En un mensaje en Truth Social, afirma que EE.UU. está «destruyendo por completo» al régimen iraní y advierte sobre más acciones contra «esos individuos despreciables».

Su equipo trabaja para poner fin a la guerra, evitar una invasión masiva y controlar el aumento del precio del petróleo.

La operación Furia Épica, que comenzó hace doce días, se inició con bombardeos relámpago al estilo de lo que ocurrió en Venezuela. Sin embargo, ha ido prolongándose. Trump ajusta plazos y objetivos: de desmantelar el ejército iraní a buscar una rendición total. No obstante, fuentes internas revelan que «prácticamente no queda nada por atacar».

El Pentágono despliega más recursos: F-22, Patriot, THAAD y 40.000 soldados en la región.

Aumento del petróleo y el Estrecho de Ormuz

La guerra está teniendo un impacto significativo en el mercado del crudo. Trump subestimó las repercusiones en el Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el 20% del petróleo mundial. Los precios están subiendo debido al temor a posibles bloqueos. Irán ha amenazado con cerrar esta ruta, aunque su armada se encuentra debilitada.

EE.UU. reacciona rápidamente:

Autoriza la compra temporal de petróleo ruso sancionado para reducir los precios.

Alivia sanciones a Rusia en cuanto a reabastecimientos para aviones.

Un avión cisterna estadounidense se estrella en Irak durante estas operaciones.

El mundo se prepara para proteger sus reservas. Esta semana, la Agencia Internacional de la Energía libera reservas estratégicas, la mayor cantidad desde 2022.

Contexto y preparativos

Todo esto surge a raíz de tensiones nucleares. Trump exige a Irán que ponga fin a su programa atómico, detenga el enriquecimiento de uranio y deje de apoyar a los hutíes, Hezbolá y Hamás. Las negociaciones indirectas en Ginebra han fracasado. Aunque Irán niega tener intenciones bélicas, EE.UU. sostiene que 450 kg de uranio al 60% serían suficientes para desarrollar 11 armas nucleares.

Ataques anteriores en junio afectaron instalaciones en Natanz, Fordow e Isfahán, pero aún queda uranio enterrado. Israel está organizando ataques conjuntos; Netanyahu ha convocado a su gabinete.

Trump, eufórico por la captura de Maduro en enero, prefiere acciones rápidas sin bajas estadounidenses. Pero Irán es un rival mucho más grande: cuenta con 85 millones de habitantes y un ejército experimentado.

Opciones para terminar: ¿victoria o intervención?

Trump no descarta el uso de tropas, aunque evita una invasión total. Analistas estiman que serían necesarios entre 600.000 y 1,6 millones de soldados para tomar Teherán, como ocurrió en Irak o Vietnam; algo imposible sin un reclutamiento masivo.

Las opciones son limitadas:

Operaciones especiales dirigidas al uranio en Isfahán o la isla Kharg (de donde proviene el 90% de las exportaciones iraníes).

Eliminar a Mojtaba Jamenei , quien asumiría el liderazgo tras la muerte de su padre.

, quien asumiría el liderazgo tras la muerte de su padre. La CIA y el Mossad están armando a los kurdos (que representan el 10% de la población).

Pete Hegseth, secretario de Defensa, señala que no hay un calendario definido. Sin embargo, Trump asegura a Axios que todo finalizará pronto. Por su parte, el Secretario de Estado Marco Rubio admite: «La gente tendrá que ir a buscarlo» (el uranio).

Los riesgos son elevados. Irán mantiene misiles preparados para ser lanzados entre 60 y 90 días después del inicio del conflicto. Esto podría llevar la guerra hasta las ciudades. Si EE.UU. se ve atrapado en este escenario, Rusia y China podrían salir beneficiados.

Opción Pros Contras Ataque aéreo final Rápido y sin tropas sobre el terreno No acaba con el régimen ni con el uranio Operaciones especiales por uranio/Kharg Objetivos clave con posibilidad de victoria rápida Riesgo de capturas y escalada Invasión total Cambio del régimen Millones de tropas necesarias; alto costo humano

Trump también contempla vías diplomáticas. Su portavoz Karoline Leavitt menciona que es una prioridad, aunque hay «razones para atacar». En respuesta, Irán declara que sus soldados están listos para «matar enemigos».

El despliegue militar continúa creciendo: aviones cisterna y medidas cibernéticas están siendo implementadas mientras evacuan personal no esencial. Israel también intensifica sus preparativos.

Desde la Casa Blanca se observa a Irán debilitado tras las derrotas sufridas por sus grupos aliados. Trump podría declarar victoria pronto, desescalar la situación y culpar a Irán por cualquier imprecisión en sus respuestas. Los precios del petróleo podrían bajar si Ormuz permanece libre. Rusia se beneficiaría con las ventas autorizadas.

El equipo acelera los pasos para cerrar este capítulo cuanto antes. Trump tomará decisiones en cuestión de días. Oriente Medio aguarda con expectación ante los próximos movimientos que se avecinan.