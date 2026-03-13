Jark se mantiene firme ante los ataques. Esta isla, que abarca 24 kilómetros cuadrados, concentra casi el 90% del petróleo exportado por Irán. A pesar de los miles de bombardeos en otras áreas, Israel y EE.UU. han decidido no tocarla.

El nuevo líder supremo iraní lanza su primer aviso: el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado. Esta medida podría frenar el comercio mundial de crudo, con precios que ya superan los 100 dólares por barril.

¿Por qué Jark permanece intacta?

La ofensiva emplea más de 200 aeronaves y buques, atacando hasta 5.000 objetivos en Teherán, Qom y Tabriz, dejando un saldo de más de 1.000 muertos. Sin embargo, Jark sigue en pie.

La isla recibe petróleo de campos como Aboozar, Forouzan y Dorood, moviendo alrededor de 1,3 millones de barriles diarios y almacenando un total de 18 millones. La mayor parte va destinada a China.

Los analistas la consideran esencial para la supervivencia de Irán. Neil Quilliam, del Chatham House, señala: “El daño energético sería irreversible”.

Tanto EE.UU. como Israel son conscientes de que un ataque a Jark provocaría un aumento inmediato en los precios globales del crudo. Irán ocupa la cuarta posición mundial en producción petrolera, y ya se están alcanzando récords en los mercados internacionales.

La amenaza sobre Ormuz

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha tomado el control absoluto del Estrecho de Ormuz, vital para el 80% del petróleo mundial. Esto ha llevado a una paralización total de la navegación en la zona.

El nuevo líder supremo reitera: Ormuz permanecerá cerrado. Este es su primer mensaje público y aunque asfixia la economía iraní, también afecta gravemente a la economía global. Los expertos advierten sobre un impacto devastador en las cadenas de suministro internacionales.

Los precios continúan al alza y podrían alcanzar los 200 dólares si las hostilidades aumentan.

Opción 1 : Capturar Jark en lugar de bombardearla es una sugerencia que proviene de asesores del Pentágono; esto podría cortar los fondos al régimen iraní.

: Capturar en lugar de bombardearla es una sugerencia que proviene de asesores del Pentágono; esto podría cortar los fondos al régimen iraní. Opción 2 : Usar la isla como moneda en futuras negociaciones podría otorgar influencia tras el conflicto.

: Usar la isla como moneda en futuras negociaciones podría otorgar influencia tras el conflicto. Riesgo: Las tropas quedarían expuestas a misiles iraníes.

Petras Katinas, del Royal United Services Institute, sostiene: “La toma cortaría el suministro crucial”. Por su parte, Michael Rubin añade que esto aseguraría una futura reconstrucción.

Historia y proyecciones futuras

Desde hace 2.000 años, Jark ha sido un punto neurálgico para el comercio en el Golfo Pérsico. En el siglo XX, bajo el reinado del sha Mohammad Reza Pahlavi, se convirtió en un centro estratégico donde empresas estadounidenses construyeron infraestructuras vitales.

En 1984, fue atacada por Sadam Huseín, lo que desencadenó la guerra de los petroleros. Hace décadas, incluso Donald Trump mencionó que “entraría y la tomaría”.

Hoy por hoy, las exportaciones representan el 40% del presupuesto iraní, y sin ellas sería imposible pagar salarios a los trabajadores. No obstante, tomar la isla podría recordar a Venezuela y poner en riesgo a las tropas involucradas.

El cierre del estrecho complica aún más la situación; Irán pierde ventas mientras que EE.UU. gana influencia en este escenario tenso. Los precios altos benefician a algunos productores pero afectan negativamente a los consumidores.

Si finalmente se decide tomar Jark, eso cambiaría por completo las reglas del juego; las negociaciones se volverían más difíciles y el régimen podría tambalearse ante tal presión. El mundo miraría cómo los precios del petróleo se disparan aún más. Así es como Jark marca la pauta en este pulso geopolítico tan crítico.

La isla aguarda su destino mientras todos esperan cuál será el siguiente movimiento que definirá este conflicto.