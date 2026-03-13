Meloni denuncia ataque a base europea en Erbil mientras Irán acusa a la UE de complicidad con EE.UU. e Israel

Italia ha confirmado que un misil ha impactado en su base ubicada en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Afortunadamente, no se han registrado heridos, aunque sí daños materiales. Este incidente se produce en un contexto donde Irán acusa a la UE de ser «cómplice» de Estados Unidos e Israel en el conflicto que comenzó el 28 de febrero.

La primera ministra Giorgia Meloni está siguiendo el asunto con atención. Ha anunciado el traslado de efectivos desde la zona. Por su parte, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, asegura que los soldados se encuentran a salvo en búnkers. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha condenado el ataque y se ha puesto en contacto con el embajador en Irak.

Este ataque es el segundo dirigido a una base europea en apenas unos días. Anteriormente, Irán ya había lanzado drones contra una instalación de EE UU también en Erbil. La UE y varios países del Golfo han exigido a Teherán que detenga estos «ataques injustificados».

La respuesta de Irán ha sido contundente. Su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, ha jurado en un vídeo «vengar la sangre de los mártires» caídos debido a los bombardeos de EE UU e Israel. Además, promete mantener cerrado el estrecho de Ormuz, buscando presionar a sus enemigos y continuar atacando las bases estadounidenses.

El régimen iraní ha advertido: «El Golfo se teñirá de rojo si atacan nuestras islas». La Guardia Revolucionaria ha declarado que sus misiles son más potentes y amenaza con expandir el conflicto. En respuesta, Donald Trump ordenó la destrucción de diez barcos minadores iraníes en Ormuz.

Antecedentes de la crisis

El conflicto dio inicio el 28 de febrero, cuando EE UU e Israel lanzaron una ofensiva sorpresiva contra Irán, justo cuando se estaban llevando a cabo negociaciones nucleares. En respuesta, Teherán lanzó misiles y drones dirigidos hacia Israel, así como hacia las bases estadounidenses en Irak y la Quinta Flota.

Hasta ahora, se han contabilizado ya más de 268 ataques con misiles y drones provenientes de Irán y milicias proiraníes.

con misiles y drones provenientes de y milicias proiraníes. Según informes iraníes, hay más de 1.200 muertos, entre ellos el anterior líder, Alí Jamenei .

. En respuesta, Israel ha bombardeado objetivos dentro de Teherán, mientras que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció uno de los días más intensos para los bombardeos.

La situación es especialmente grave para Irak, donde las bases localizadas en ciudades como Erbil, Bagdad y Kirkuk están bajo constante ataque. El primer ministro iraquí, Mohamed Shia Al Sudani, ha solicitado a Washington que no utilice su territorio para atacar a naciones vecinas.

La mirada internacional se centra ahora en la UE. En este sentido, Irán acusa a Europa de respaldar esta agresión. Por otro lado, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha decidido enviar cuatro cazas Typhoon a Catar para reforzar la defensa regional.

¿Cómo puede evolucionar?

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, insiste en cerrar el estrecho de Ormuz, crucial para el suministro mundial de petróleo. Si esto ocurre, las consecuencias podrían ser devastadoras para toda la región. Por su parte, Trump advierte sobre repercusiones «nunca vistas» si se interfiere con este paso marítimo.

Entre las opciones sobre la mesa están:

Escenario Probabilidad Consecuencias Intensificación del bombardeo por parte de EE UU e Israel Alta Aumento significativo del daño al programa nuclear y militar iraní; posible colapso del régimen. Expansión de ataques iraníes hacia bases europeas Media La UE podría verse obligada a unirse a las defensas; tensiones crecientes con la OTAN. Alto al fuego mediado (China, Rusia) Baja Irán exigiría un cese total de agresiones; Israel afirma no buscar una guerra prolongada. Cierre total del estrecho de Ormuz Media-alta Los precios del petróleo podrían dispararse; economía global afectada gravemente.

Mientras tanto, China pide que cesen las operaciones militares; Rusia rechaza actuar como mediador y la ONU guarda silencio ante esta situación crítica según lo indicado por Irán.

En medio del caos creciente, Giorgia Meloni desplaza tropas para garantizar su seguridad. Italia resalta los esfuerzos pacifistas de sus soldados. Sin embargo, es innegable que la tensión va en aumento. Irán detiene espías y promete continuar con su venganza.

El papa León XIV hace un llamado urgente para detener las hostilidades por las víctimas inocentes del conflicto, especialmente los niños afectados. Mientras tanto, Israel continúa sus ofensivas en zonas como Líbano y Gaza. La región está al borde del estallido y todo parece girar alrededor del estrecho de Ormuz como posible desencadenante del fuego global.