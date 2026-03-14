EE.UU. ofrece 10 millones por información sobre Mojtaba Jamenei, herido en la guerra de Irán

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU., lanzó una impactante declaración este viernes: Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, se encuentra «herido y probablemente desfigurado». Esta afirmación fue realizada durante una rueda de prensa, donde cuestionó el hecho de que su primer mensaje como líder supremo fuera simplemente un texto leído en televisión, sin voz ni imágenes.

El ataque que acabó con la vida de su padre el 28 de febrero marcó el inicio de un conflicto entre EE.UU. e Israel contra Irán. Mojtaba, de 56 años, asumió el poder el pasado domingo. Fuentes iraníes informan sobre lesiones leves en sus piernas, pero lo presentan como un «veterano de la guerra de Ramadán», un mártir viviente que refuerza su imagen ante sus seguidores.

EE.UU. no se queda solo en palabras. El Departamento de Estado ha puesto en marcha el programa «Recompensas por la Justicia»: ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre Mojtaba Jamenei, así como sobre Alí Larijani y otros nueve altos cargos, entre ellos Eskandar Momeni y Esmail Khatib. Su objetivo es desmantelar el control del IRGC, la Guardia Revolucionaria, acusada de llevar a cabo actividades terroristas a nivel global.

Hegseth sostiene que Mojtaba «no tiene legitimidad». Habla sobre unidad tras haber reprimido protestas que dejaron decenas de miles de muertos. «Está asustado, con su familia muerta», añade. Por su parte, Irán responde con desafío: Mojtaba ordena cerrar el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el 20% del petróleo mundial, y amenaza las bases estadounidenses presentes en la región.

Guerra de Irán: destrucción total

La ofensiva, denominada «Furia Épica», lleva ya 14 días en curso. EE.UU. e Israel han atacado más de 6.000 objetivos (alrededor de 15.000 si se suman las acciones israelíes). Hegseth afirma: «Irán no cuenta con defensas aéreas, Fuerza Aérea ni Armada. Sus misiles y drones caen del cielo». Pronto, ni siquiera podrán producir armas.

Irán intenta bloquear el paso por Ormuz por pura «desesperación».

intenta bloquear el paso por por pura «desesperación». Los líderes se esconden «como ratas» bajo tierra.

Hoy, viernes 13, se prevé «el mayor volumen de ataques».

Donald Trump marca el ritmo del conflicto. El Pentágono asegura que no hay ataques contra civiles, aunque Irán acusa a un misil estadounidense de haber destruido una escuela en Minab, con más de 100 niñas muertas como consecuencia. Se está llevando a cabo una investigación al respecto.

Precio del petróleo en última hora

La guerra provoca un notable aumento en los precios del petróleo. En esta jornada, el crudo tipo Brent sube un 5% alcanzando los 92 dólares por barril, mientras que el WTI llega a los 88 dólares. El posible cierre del estrecho de Ormuz mantiene inquietos a los mercados: si esta situación persiste, podríamos ver precios alcanzando los 120 dólares.

Tipo de crudo Precio hoy (13 marzo 2026) Subida diaria Brent 92 USD/barril +5% WTI 88 USD/barril +4.8%

Como antecedentes, las tensiones venían creciendo desde las protestas ocurridas en 2025. La muerte de Alí Jamenei aceleró aún más la situación. Ahora, Mojtaba, quien había permanecido en segundo plano hasta ahora, hereda un régimen cuestionado por ser «dinástico», lo cual va en contra del espíritu revolucionario anti-monárquico.

¿Cómo continuará esta historia? A pesar de las amenazas lanzadas por Irán, parece que sin aire ni mar su colapso es inminente. Si llegaran a acabar con la vida de Mojtaba, podría desatarse un caos total: protestas internas y un posible cambio radical en el régimen podrían ser una realidad palpable. EE.UU., mientras tanto, presiona ofreciendo recompensas para debilitar lealtades dentro del país persa. Los precios del petróleo seguirán disparándose mientras la situación en torno a Ormuz siga siendo incierta.

En palabras de Trump, «esto no durará mucho». Y mientras tanto, Israel mantiene su mirada fija sobre él. La sangre derramada pide venganza según afirma Mojtaba, desde su escondite subterráneo. El mundo entero parece contener la respiración ante este polvorín que podría estallar en cualquier momento.