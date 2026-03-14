Los países más seguros si estalla la III Guerra Mundial: alejados, neutrales y autosuficientes

Islandia se posiciona como líder en el Índice de Paz Global 2025. Este estudio, elaborado por el Institute for Economics and Peace, examina 163 naciones basándose en 23 indicadores relacionados con conflictos y militarización.

El informe resalta la alarmante cifra de más de 50 guerras activas en el mundo, una cifra que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial.

La nación insular no cuenta con un ejército permanente. Su fuerza policial opera sin armas. Además, se abastece completamente de energía geotérmica. Su aislamiento, situado a unos 1.000 km de Europa, actúa como un escudo frente a invasiones o posibles desastres nucleares. La baja densidad poblacional y una sólida cohesión social contribuyen a su puntuación.

Por su parte, Nueva Zelanda ocupa la tercera posición. Su ubicación en el Pacífico Sur, a 2.000 km de Australia, la aleja de los principales bloques militares. Es capaz de producir alimentos en abundancia y disfruta de una notable estabilidad política. Investigaciones como las realizadas por la Universidad de Southampton la consideran resiliente ante escenarios de apocalipsis nuclear.

En el hemisferio sur, Chile y Argentina destacan por su lejanía y capacidad agrícola autosuficiente. Ambos países evitan formar parte de grandes alianzas militares. Australia, con sus vastos recursos y distancia frente a las crisis euroatlánticas, también suma puntos en este ranking.

Neutrales en Europa y Asia

Suiza, que ocupa el quinto lugar, ha mantenido su neutralidad desde 1815. No es miembro de la OTAN y dispone de refugios antiaéreos para toda su población, construidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los Alpes funcionan como una barrera natural efectiva.

Siguiendo este modelo están Austria e Irlanda. La última ha evitado alianzas bélicas desde 1922 y su carácter insular en el Atlántico Norte le permitió esquivar los estragos de la Segunda Guerra Mundial.

En Asia, Bután, oculto entre las montañas del Himalaya, adopta una política exterior cautelosa y se beneficia de sus barreras naturales para protegerse. Indonesia, por su parte, mantiene una postura prudente en medio de disputas globales.

Sudáfrica representa al continente africano debido a su papel regional y su ubicación estratégica.

Factores clave para la seguridad

El Índice de Paz Global 2025 destaca varios elementos fundamentales:

Ubicación alejada : Fuera de rutas estratégicas como Ormuz o el Mar del Sur de China.

: Fuera de rutas estratégicas como Ormuz o el Mar del Sur de China. Neutralidad : Sin vínculos con la OTAN ni tratados agresivos.

: Sin vínculos con la OTAN ni tratados agresivos. Autosuficiencia : Capacidad para generar energía renovable y producir alimentos.

: Capacidad para generar energía renovable y producir alimentos. Gobernanza : Democracias estables y preparación civil adecuada.

: Democracias estables y preparación civil adecuada. Baja militarización: Menor gasto en defensa que el promedio mundial.

España se sitúa en el puesto 25. Aunque es fuerte en Europa occidental (18º), su pertenencia a la OTAN puede convertirla en un objetivo potencial.

País Posición GPI 2025 Fortalezas clave Islandia 1 Aislamiento, geotermia, sin ejército Irlanda 2 Neutralidad constitucional, cohesión social Nueva Zelanda 3 Autosuficiencia agrícola, lejanía Austria 4 Neutralidad alpina, estabilidad Suiza 5 Refugios totales, gestión de conflictos

Antecedentes y evolución posible

Históricamente, países neutrales como Suiza han prosperado incluso durante guerras mundiales. Sin embargo, las tensiones actuales en Ucrania, Medio Oriente e Indo-Pacífico reavivan el debate sobre la paz global. El informe para 2025 señala un deterioro generalizado en este ámbito.

Si los conflictos aumentan, estas naciones podrían soportar los impactos negativos; aunque dependen del comercio internacional. Un bloqueo naval podría afectarlas gravemente. Por ello, están incrementando sus inversiones en reservas y defensa civil.

En esta línea, Canadá, con sus vastos recursos hídricos y naturales, se añade al grupo pese a ser parte de la OTAN. También destaca Costa Rica, que no tiene ejército desde 1948 y se presenta como una opción viable dentro del panorama centroamericano.

Con un mundo que enfrenta más de 50 conflictos armados activos, el aislamiento cobra un valor renovado. Estos refugios demuestran que tanto la paz como una adecuada preparación son esenciales para salvar vidas.