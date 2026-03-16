El aislamiento de Irán: ¿por qué el mundo islámico no respalda su guerra contra Estados Unidos e Israel?

Irán atraviesa una etapa de aislamiento geopolítico sin precedentes. Desde que comenzó la ofensiva estadounidense-israelí el 28 de febrero, Teherán ha lanzado ataques a países vecinos donde Washington tiene presencia, pero ninguna nación islámica importante ha salido en su defensa. Esta falta de respaldo regional contrasta con conflictos anteriores y pone de manifiesto las profundas divisiones que existen en el mundo árabe y musulmán, más allá de la retórica antioccidental.

Las monarquías del Golfo —Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar— mantienen una distancia calculada. Estos países dependen del petróleo y del comercio con Occidente, lo que hace que sus gobiernos teman que apoyar abiertamente a Irán pueda desencadenar represalias económicas por parte de Estados Unidos. Turquía, un actor regional de gran peso, ha optado por una postura neutral en el ámbito diplomático. Incluso Siria, un aliado tradicional de Teherán, se encuentra debilitada tras años de guerra civil. Por su parte, Rusia mantiene relaciones con Irán, pero no ha ofrecido apoyo militar directo ni ha movilizado recursos significativos para su defensa.

Este aislamiento refleja realidades económicas y políticas concretas. Las naciones islámicas dependen en gran medida de los mercados occidentales, la inversión extranjera y la estabilidad energética. Respaldar militarmente a Irán implicaría enfrentarse a sanciones estadounidenses, bloqueos comerciales y exclusión financiera. A esto se suma la incertidumbre generada por la muerte del líder supremo Alí Jamenei en los primeros bombardeos, lo que desanima compromisos a largo plazo con Teherán.

La fractura europea y el dilema de Trump

Mientras Irán lucha sin apoyo regional, Occidente también muestra una división interna. Donald Trump ha lanzado un ultimátum a sus aliados de la OTAN exigiendo que envíen buques de guerra al estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio del conflicto. El presidente estadounidense ha advertido sobre un «futuro muy malo» para la Alianza Atlántica si no responden a su demanda.

La respuesta ha sido un rechazo casi generalizado. Alemania fue clara al respecto: su portavoz Stefan Kornelius afirmó que «esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN». El canciller Friedrich Merz recordó que Washington y Tel Aviv no consultaron a sus aliados antes de iniciar los bombardeos y subrayó que «Estados Unidos dejó claro desde el principio que no necesitaba ni deseaba asistencia europea». Este cambio es notable: hace apenas dos semanas, Merz elogiaba los objetivos bélicos en la Casa Blanca.

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, fue contundente al señalar que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN». La UE está considerando opciones con Naciones Unidas pero rechaza cualquier intervención militar. España fue aún más clara: la ministra de Defensa Margarita Robles insistió en que «España no se plantea ninguna misión en Ormuz», enfatizando que lo importante es «que esta guerra ilegal termine». Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares abogó por una «desescalada», afirmando que «una solución puramente militar nunca es realmente una solución».

Reino Unido, bajo el liderazgo de Keir Starmer, adoptó una postura intermedia. Reconoció que reabrir Ormuz «no es tarea sencilla» y pidió diseñar un plan «viable» y «colectivo», aunque sin comprometerse al envío de buques de guerra. Tanto Japón como Australia descartaron cualquier tipo de despliegue militar.

El cálculo económico y estratégico

El cierre del estrecho de Ormuz —por donde transita el 20% del petróleo mundial— ha hecho disparar los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril. Paradójicamente, las petroleras estadounidenses están obteniendo 63.000 millones extra gracias a este encarecimiento, según Rystad Energy. Este beneficio económico para Washington contrasta con las dificultades que enfrentan sus aliados europeos, cuyas economías ya debilitadas están sufriendo las consecuencias de la inflación energética.

Trump intentó presionar a China, sugiriendo que podría retrasar su importante visita a Pekín programada para finales del mes si no interviene para desbloquear el estrecho. Pekín, que obtiene el 90% de su petróleo del Golfo, tiene interés en normalizar la situación pero se ha mantenido cauteloso respecto a un posible despliegue naval. El gobierno chino se limita a abogar por la desescalada.

El presidente estadounidense utilizó como argumento la ayuda brindada en Ucrania: «No tuvimos que ayudarles con Ucrania. Ucrania está a miles de kilómetros… Pero les ayudamos. Ahora veremos si nos ayudan». La respuesta aliada ha sido un rotundo no por parte de Alemania; Francia guarda silencio mientras otros países prefieren negociar directamente con Irán antes que arriesgarse en una guerra con perspectivas inciertas.

El descontento europeo va en aumento. Un conflicto que eleva los precios energéticos y amenaza con desestabilizar economías ya frágiles provoca resistencia política interna. Los gobiernos europeos, presionados tanto por sus ciudadanos como por las realidades económicas actuales, encuentran cada vez más difícil justificar una implicación militar en una guerra considerada ajena a sus intereses vitales.

La paradoja es evidente: mientras Irán lucha sin un respaldo islámico relevante, Trump intenta forzar a Occidente a involucrarse en un conflicto que sus propios aliados ven como ajeno a sus responsabilidades. El resultado es un mundo fragmentado donde ni Oriente Medio ni Occidente presentan un frente unido. Irán permanece aislado; Trump lanza amenazas hacia sus aliados; Europa busca una salida sin comprometerse militarmente en una región conocida por ser un pozo sin fondo lleno de conflictos.