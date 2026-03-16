Trump insta a China y a los europeos a intervenir para mantener abierto al tráfico petrolero el Estrecho de Ormuz

Donald Trump ejerce presión desde Air Force One. Su objetivo es que China, Japón, Corea del Sur, Francia y el Reino Unido envíen barcos, minasweepers y tropas para resguardar el estrecho de Ormuz.

Irán controla esta vía marítima aplicando su «control inteligente»: permite el paso de embarcaciones neutrales, pero bloquea a las de EE UU e Israel.

La contienda ha llegado a su día 17. EE UU e Israel se enfrentan a Irán.

Los ataques a infraestructuras en el Golfo han provocado un aumento en los precios del petróleo. Los analistas advierten sobre el riesgo de una guerra prolongada que podría impactar en los mercados globales.

Contexto de la escalada

Todo comenzó hace dos semanas. EE UU e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán, motivada por su programa nuclear y su apoyo a grupos proxy. En respuesta, Irán decidió bloquear el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Día decisivo : El bombardeo a la isla de Kharg, la mayor terminal petrolera iraní. La Agencia Internacional de la Energía lo califica como la mayor interrupción del suministro en la historia.

: El bombardeo a la isla de Kharg, la mayor terminal petrolera iraní. La Agencia Internacional de la Energía lo califica como la mayor interrupción del suministro en la historia. Consecuencias inmediatas : Los precios del petróleo se disparan. Asia es la más afectada: India , China , y Japón ven cómo aumentan los precios en las gasolineras.

: Los precios del petróleo se disparan. Asia es la más afectada: , , y ven cómo aumentan los precios en las gasolineras. Reacción iraní: No cierra completamente el estrecho, sino que aplica un «control inteligente». Países como Francia e Italia están negociando garantías para el paso seguro de sus embarcaciones.

Trump ha afirmado que EE UU comenzará a escoltar buques comerciales pronto. Busca formar una coalición con siete países. En Truth Social, menciona a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.

Advertencias a la OTAN y presión sobre aliados

El ex presidente advierte que si no reciben apoyo, la OTAN podría enfrentar un «futuro muy complicado». Europa y China dependen más del petróleo proveniente del Golfo que EE UU. Pide «todo lo necesario»: tropas y fuerzas especiales para hacer frente a las amenazas iraníes.

Reacción china : Hay dudas. Pekín no parece interesado en proyectar su poder más allá de su esfera regional. Esto podría demorar la cumbre entre Trump y Xi.

: Hay dudas. Pekín no parece interesado en proyectar su poder más allá de su esfera regional. Esto podría demorar la cumbre entre Trump y Xi. Esfuerzos diplomáticos : El presidente francés, Emmanuel Macron , mantiene conversaciones con el líder iraní, Masoud Pezeshkian , buscando una desescalada.

: El presidente francés, , mantiene conversaciones con el líder iraní, , buscando una desescalada. Otras opiniones: Asesores cercanos a Trump sostienen que esta disrupción es temporal. Buscan una salida rápida al conflicto que permita resolverlo en semanas.

Por su parte, Corea del Sur ha decidido utilizar reservas fiscales para mitigar las subidas en los precios del combustible que afectan tanto a hogares como a negocios.

Fuego cruzado en Líbano

Mientras tanto, Israel ha anunciado operaciones terrestres «limitadas y dirigidas» contra Hezbolá en el sur de Líbano. Nuevos ataques sacuden al país.

Contexto actual : El grupo militante, aliado con Irán, está lanzando cohetes hacia Israel, que responde con incursiones aéreas.

: El grupo militante, aliado con Irán, está lanzando cohetes hacia Israel, que responde con incursiones aéreas. Riesgos potenciales: Esto podría abrir un nuevo frente bélico y aumentar aún más la presión sobre el Golfo.

Esta situación está íntimamente relacionada con la crisis en Ormuz. La alianza entre Irán y Hezbolá complica aún más los planes de coalición propuestos por Trump.

Posibles escenarios futuros

Trump parece coquetear con la idea de un acuerdo. Asegura que Irán está dispuesto a negociar un alto el fuego. Sin embargo, esto se enfrenta al objetivo estadounidense de desmantelar la capacidad nuclear iraní, algo que Teherán siempre busca reconstruir.

Los posibles caminos son:

Escenario Probabilidad Consecuencias Se forma una coalición Media Reabre Ormuz rápidamente; los precios podrían bajar en pocas semanas. Irán resiste Alta Guerra prolongada; precios elevados hasta verano; Rusia se beneficia con su petróleo. Acuerdo diplomático Baja Desescalada mediada por Francia o actores neutrales; influencia de una cumbre Trump-Xi.

Las compañías petroleras estadounidenses advierten que la crisis podría empeorar antes de mejorar. La volatilidad en los mercados es palpable, mientras Asia busca alternativas al crudo ruso.

En Líbano, Israel avanza militarmente; esto podría forzar una respuesta por parte de Irán. Trump necesita aliados urgentemente porque si no actúa ahora, será el petróleo quien marque el compás hacia la paz.

El mundo aguarda respuestas por parte de Pekín y Europa ante esta situación crítica. Un bloqueo prolongado puede alterar radicalmente las dinámicas actuales.