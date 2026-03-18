Agua desalinizada, el talón de Aquiles del Golfo en la guerra con Irán

Los países del Golfo se ven obligados a depender en un 90% del agua desalinizada, como ocurre en Kuwait, y ahora Irán ha comenzado a utilizar este recurso como una herramienta bélica. Un dron iraní causó daños en una planta de Bahréin el pasado domingo, justo un día después de que EEUU e Israel atacaran la instalación de Qeshm en territorio iraní. Esta escalada pone en alerta a metrópolis como Dubái y Riad.

El agua ha pasado a ser más valiosa que el petróleo. En Oriente Medio, se produce el 42% del total de agua desalinizada del mundo, con unas 4.900 plantas que generan diariamente 29 millones de metros cúbicos. Sin estas infraestructuras, las ciudades del desierto no podrían existir.

Antecedentes de vulnerabilidad

Desde hace décadas, los informes han alertado sobre esta situación.

En 1983, la CIA advirtió que ataques contra varias plantas podrían desatar crisis nacionales en el Golfo, provocando disturbios y masivos desplazamientos. En ese momento, Irán era considerado el mayor peligro.

advirtió que ataques contra varias plantas podrían desatar crisis nacionales en el Golfo, provocando disturbios y masivos desplazamientos. En ese momento, era considerado el mayor peligro. En 2010, otro estudio de la CIA reiteró que la pérdida de capacidades desalinizadoras tendría un impacto más grave que cualquier otra industria, incluyendo la petrolera.

reiteró que la pérdida de capacidades desalinizadoras tendría un impacto más grave que cualquier otra industria, incluyendo la petrolera. Cables filtrados por Wikileaks en 2008 revelaron que Riad podría quedarse sin agua potable en solo una semana si se interrumpiera el funcionamiento de la planta de Jubail.

Durante la Guerra del Golfo de 1991 ya hubo ejemplos similares. Yemen y Arabia Saudita se atacaron mutuamente sus instalaciones hídricas durante su conflicto. Asimismo, los bombardeos israelíes causaron estragos en las infraestructuras de Gaza.

A su vez, Irán enfrenta su propia crisis hídrica: sequías severas, sobreexplotación de acuíferos y políticas ineficaces desde 1979 han agravado la situación. Un estudio reciente reveló que 32 de los 50 acuíferos más explotados se encuentran en territorio iraní. Los ataques a su planta de Qeshm afectan directamente a alrededor de 30 comunidades.

Situación actual en la guerra contra Irán

La guerra entre EEUU, Israel e Irán ha abierto este nuevo frente relacionado con el agua en los últimos días.

Los ataques por parte de EEUU e Israel han impactado diversas infraestructuras iraníes, incluyendo la planta de Qeshm , lo cual fue calificado por el ministro iraní Abbas Araqchi como un «crimen flagrante».

e han impactado diversas infraestructuras iraníes, incluyendo la planta de , lo cual fue calificado por el ministro iraní como un «crimen flagrante». El dron iraní que atacó a Bahréin , donde está basada la Quinta Flota estadounidense, dejó daños confirmados por las autoridades locales.

, donde está basada la Quinta Flota estadounidense, dejó daños confirmados por las autoridades locales. Según el analista Javier Blas, Irán opta por atacar «objetivos fáciles» como las plantas desalinizadoras para resistir y protegerse.

En respuesta a esta situación crítica, los países del Golfo están reforzando sus defensas:

País % Agua de desalinizadoras Medidas recientes Arabia Saudí 70% Instalaciones antimisiles y conexiones interurbanas Omán 86% Controles perimetrales gestionados por Veolia Kuwait 90% Vigilancia continua alrededor de sus plantas Emiratos 42% Reservas para afrontar entre 2 y 7 días

Expertos como Esther Crauser-Delbourg advierten: «El primero que ataque las fuentes hídricas desencadenará una guerra aún más devastadora». Por su parte, Nima Shokri señala que ciudades enteras estarían obligadas a racionar agua en apenas unos días.

Desde #Qatar# se alzan voces advirtiendo que atacar infraestructuras críticas podría llevar a una «catástrofe humanitaria». De momento, los ataques han cesado tras lo ocurrido en #Bahréin#, quizás debido a un intento por moderar acciones y evitar condenas internacionales.

Posibles evoluciones

Si las hostilidades se intensifican, podrían surgir consecuencias directas:

Una posible crisis urbana con evacuaciones masivas en ciudades como #Riad# o #Dubái#, acompañadas por racionamientos. Impactos económicos significativos: sectores como turismo e industria podrían paralizarse ante la falta de refrigeración. Consecuencias medioambientales: derrames químicos podrían liberar sustancias tóxicas como ácido sulfúrico. Opciones ante emergencias: barcos cisterna si logran abrirse rutas por el Estrecho de Ormuz o redes interconectadas para abastecerse.

La estrategia iraní busca simplemente sobrevivir: mantenerse vivo es ganar, aunque implique sufrimiento. Los países del Golfo cuentan con recursos financieros y energéticos para importar agua si fuera necesario, pero las amenazas siguen latentes. Para profundizar más sobre este tema puedes leer Ataques a plantas desalinizadoras abren nuevo frente de riesgo en Oriente Medio.

El acceso al agua determinará si el Golfo logra resistir o sucumbir ante este conflicto.