Israel confirma la muerte de Alí Larijani y Gholamreza Soleimani en ataque nocturno en Teherán

Israel ha asestado un golpe certero a la cúpula iraní. En un ataque realizado durante la noche en Teherán, las Fuerzas de Defensa de Israel acabaron con la vida de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y mano derecha del fallecido Alí Jamenei, así como de Gholamreza Soleimani, líder de la milicia paramilitar Basij.

El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó los hechos a través de un vídeo, donde afirmó que ambos «se han unido en las profundidades del infierno a Jamenei«. Además, instó a intensificar los ataques para «cortar repetidamente la cabeza del pulpo». La operación fue supervisada por Benjamin Netanyahu, según una imagen oficial emitida desde su oficina.

Antecedentes de un conflicto al rojo vivo

Todo comenzó el 28 de febrero, cuando un bombardeo conjunto de Israel y EE.UU. acabó con la vida de Alí Jamenei, líder supremo iraní. Su hijo, Mojtaba Jamenei, asumió el liderazgo, aunque su presencia pública es casi nula. Su figura se encuentra rodeada de incertidumbre y especulación.

Larijani desempeñaba un papel crucial en el régimen. Con formación en matemáticas y filosofía, fue un veterano de la guerra Irán-Irak y ocupó varios cargos importantes, incluyendo el ministerio de Cultura, director de radiotelevisión y presidente del Parlamento. También participó en las negociaciones sobre el programa nuclear. Regresó al Consejo de Seguridad en 2025 y abogó por una mayor tolerancia durante las protestas: «Son nuestros propios hijos». En enero de 2026, recibió sanciones por parte de EE.UU. debido a su papel en la represión contra manifestantes.

Por su parte, Gholamreza Soleimani lideraba los Basij, una milicia voluntaria creada en 1979 por Jamenei. Este grupo ha estado involucrado en la represión interna durante las protestas que surgieron tras la muerte de Mahsa Amini en 2022 y también ha actuado frente a revueltas económicas que estallaron en enero. Israel lo acusa directamente por arrestos masivos y actos violentos contra civiles. El ataque lo sorprendió mientras se encontraba en un nuevo campamento después de que se llevaran a cabo bombardeos previos contra bases del Basij. Otros altos mandos también han perdido la vida en esta operación.

Irán no ha confirmado oficialmente los hechos. Una publicación manuscrita en su cuenta de X mencionaba el «martirio» de algunos militares sin ofrecer más detalles al respecto. Este silencio oficial solo incrementa la incertidumbre sobre la situación actual.

¿Cómo puede evolucionar?

La escalada parece acelerarse cada vez más. Israel ha prometido continuar con los bombardeos dirigidos a infraestructuras militares y nucleares iraníes con el objetivo de frenar el desarrollo del poderío iraní durante décadas.

Las posibles respuestas son variadas:

Podría ser que Irán lance misiles directos, tal como lo hizo en ataques anteriores.

lance misiles directos, tal como lo hizo en ataques anteriores. Grupos proxy como Hezbolá o Yihad Islámica podrían abrir nuevos frentes; Israel menciona específicamente a Akram al-Ajouri , jefe militar de Yihad, como una posible víctima.

o podrían abrir nuevos frentes; Israel menciona específicamente a , jefe militar de Yihad, como una posible víctima. Por otro lado, EE.UU. y sus aliados están atentos; se prevé que aumenten tanto las sanciones como el apoyo logístico a Israel.

El régimen iraní enfrenta una situación delicada. Sin la figura visible de Larijani, especialmente tras la muerte de Jamenei, el liderazgo de Mojtaba se ve debilitado y podría carecer del respaldo necesario ante una posible explosión social interna debido a la represión que se está llevando a cabo.

En este reportaje de 20minutos, Israel proporciona más detalles sobre el ataque dirigido contra Larijani. Esta operación selectiva, realizada con inteligencia precisa, marca un antes y un después en este conflicto regional tan volátil. Oriente Medio aguarda con inquietud lo que sucederá a continuación.

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