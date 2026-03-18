Trump asegura que puede finalizar la guerra con Irán en dos o tres días

Donald Trump ha afirmado que la guerra contra Irán concluirá en dos o tres días. Esta declaración se produjo recientemente desde la Casa Blanca, en un momento en que el conflicto ya lleva más de dos semanas. Todo comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel a instalaciones iraníes, y ahora se encuentra en una etapa crítica.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía por donde transita el 20% del petróleo mundial. Este cierre ha provocado un aumento notable en los precios de la energía. Trump ha solicitado buques de guerra a sus aliados para intentar reabrir esa ruta, aunque la respuesta ha sido bastante fría.

Trump critica a la OTAN por su falta de apoyo en Ormuz

El presidente estadounidense ha calificado de «error muy tonto» que la OTAN no brinde respaldo en Ormuz. En una entrevista con Financial Times, advirtió que si la alianza no actúa, su futuro podría ser «muy malo». Ha llamado a colaborar a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, argumentando que dependen del petróleo proveniente del Golfo.

Sin embargo, los aliados han mostrado reticencias ante el plan:

Kaja Kallas (UE) sostiene que Ormuz no es competencia de la OTAN.

(UE) sostiene que no es competencia de la OTAN. Tanto Japón como Australia han descartado enviar buques.

como han descartado enviar buques. Desde España, se hace hincapié en la necesidad de desescalada. Margarita Robles califica la guerra como «ilegal» y pide su finalización.

califica la guerra como «ilegal» y pide su finalización. Keir Starmer ( Reino Unido ) aboga por un plan colectivo sin mencionar a Trump .

( ) aboga por un plan colectivo sin mencionar a . Por su parte, Alemania opta por priorizar la diplomacia.

Enlace a declaraciones de Trump sobre OTAN y Ormuz.

En cuanto al conflicto, Trump lo compara con Ucrania, donde afirma que EEUU brindó ayuda sin exigir nada a cambio. Ahora se cuestiona si sus aliados estarán dispuestos a corresponder. Reconoce que EEUU «no necesita» su apoyo, pero sigue presionando.

Dimisiones internas sacuden al equipo de Trump

Una reciente renuncia ha sacudido el entorno cercano al presidente. Joe Kent, quien ocupaba el cargo de director de Contraterrorismo bajo el mandato de Trump, ha decidido dimitir. En su carta de renuncia señala que Irán no representaba una amenaza inminente y critica a Israel y su lobby por presionar hacia la guerra. Su comparación con Irak en 2003 plantea dudas sobre las decisiones actuales.

La respuesta de Trump fue inmediata: calificó a Kent como débil para el puesto. Además, se supo que la Directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, había planeado despedirlo debido a desacuerdos internos. Esto revela las fracturas dentro del equipo presidencial.

Analistas observan tensiones crecientes. Mientras tanto, Kent denuncia desinformación sobre los misiles iraníes. Aunque Trump prometió una victoria rápida, la realidad muestra cientos de heridos y bajas no oficiales.

Antecedentes y evolución del conflicto

El conflicto estalló hace 17 días, cuando Trump pronosticó una caída del régimen iraní en cuestión de semanas. Sin embargo, esto no se ha materializado; Irán continúa resistiendo y muestra daños en ciudades como Tel Aviv y Haifa, mientras provoca tensiones con drones y misiles hacia vecinos del Golfo.

El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, justifica los cierres y estudia abrir frentes donde los intereses estadounidenses son vulnerables. A pesar de todo, no hay signos evidentes de un levantamiento popular.

La situación es especialmente complicada para Israel, cuya dimensión geográfica lo hace más susceptible al desgaste prolongado del conflicto, lo cual podría agotar las reservas energéticas occidentales y tener un impacto global significativo en la economía.

Por otro lado, China evita compromisos firmes y apuesta por una desescalada pacífica. En este contexto, Trump amenaza con retrasar su visita a Pekín si no recibe el apoyo esperado.

País/Entidad Posición sobre Ormuz OTAN/UE Fuera del ámbito; busca ONU España Desescalada, no misión Reino Unido Plan colectivo Japón/Australia Rechazo buques China Diálogo, sin coalición

¿Hacia dónde se dirige el conflicto?

A pesar de las afirmaciones de control por parte de Trump, Irán parece jugar con sus nervios. La posibilidad del despliegue de tropas terrestres complica aún más la situación. Analistas sugieren que estamos ante un punto histórico que podría redefinir tanto a la OTAN como al panorama económico global y al poderío estadounidense.

La guerra está definiendo las cartas sobre la mesa. Mientras tanto, China posee recursos estratégicos clave para defensa y mantiene un firme bloqueo sobre ciertos aspectos del conflicto. Si finalmente fallara en cumplir su promesa de resolverlo en dos o tres días, sería un golpe significativo para la credibilidad ante sus votantes. El tablero internacional está cambiando rápidamente.

Europa ha mostrado resistencia al chantaje y prioriza una solución diplomática. Aun así, Trump otorga una buena calificación a Francia (8/10). Sin embargo, sus aliados parecen decididos a evitar una escalada mayor. El cierre del estrecho de Ormuz ejerce presión sobre todos los actores involucrados; está por verse si los aliados cederán o si será Trump quien actúe unilateralmente.