Israel elimina al ministro de Inteligencia de Irán en un ataque selectivo contra el régimen

Israel ha comunicado este miércoles la muerte del ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Jatib, tras un nuevo bombardeo en Teherán, en el marco de una ofensiva militar conjunta con Estados Unidos. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, no tardó en confirmar la muerte del funcionario y lo calificó de «cobarde» a través de un mensaje en redes sociales. Este ataque se suma a una serie de operaciones que han debilitado significativamente la estructura de poder del régimen de los ayatolás.

La eliminación de Jatib supone el tercer ataque significativo en solo 48 horas. El pasado 16 de marzo fueron abatidos Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Golamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij. Antes, el 28 de febrero, fue eliminado el ayatolá Alí Jamenei, quien lideró Irán durante tres décadas. Esta cadencia de asesinatos selectivos pone de manifiesto la estrategia calculada de Israel para desmantelar la cadena de mando del régimen mientras mantiene su impulso militar.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, enfatizó que Jatib «era responsable del sistema represor y asesino dentro de Irán, así como promotor de amenazas externas». Según fuentes israelíes, desempeñó un papel clave en la represión contra manifestantes durante las protestas internas, especialmente tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini en 2022. Además, estaba al frente de operaciones encubiertas a nivel mundial dirigidas contra Israel y Estados Unidos.

Jatib había asumido como ministro desde agosto de 2021, tras ser designado por el entonces presidente Ebrahim Raisi. Su permanencia en el cargo con la llegada al poder de Pezeshkian le permitió fortalecer su influencia dentro del aparato de seguridad. Su ministerio controlaba la vigilancia interna, así como operaciones exteriores y contrainteligencia, convirtiéndolo en una figura central del sistema represivo iraní.

La escalada sin límites

Katz lanzó una advertencia que resume la actual política israelí: «La postura de Israel es clara: nadie tiene inmunidad en Irán y todos están en riesgo». Además, reveló que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dado luz verde a los militares para eliminar a cualquier otro dirigente iraní sin requerir aprobación adicional, lo que abre las puertas a nuevas acciones sin restricciones políticas.

Las autoridades israelíes anticipan «sorpresas significativas en todos los frentes» que intensificarán su guerra contra Irán y Hezbolá en Líbano. Esta retórica ofensiva contrasta con la incertidumbre que rodea al nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jamenei, quien hasta ahora ha optado por comunicarse a través de discursos leídos en televisión sin aparecer públicamente. Según informes provenientes de Estados Unidos, el nuevo líder supremo podría estar herido.

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Hasta ahora, Irán ha confirmado más de 1.200 muertos a causa de la ofensiva llevada a cabo por Israel y Estados Unidos, aunque Human Rights Activists in Iran eleva esta cifra a más de 3.000 fallecidos, siendo mayormente civiles. Los ataques han impactado infraestructuras civiles y centros políticos y militares, suscitando críticas internacionales sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza.

El presidente Pezeshkian expresó su dolor a través de las redes sociales: «Estamos desconsolados. Mis condolencias al gran pueblo iraní por la pérdida de dos miembros del gabinete, así como por los secretarios y comandantes militares del Basij. Estoy convencido que su legado seguirá con más fuerza que nunca». También hizo hincapié en que «no hay duda» sobre una inminente venganza contra los «terroristas criminales».

En el marco de la actual ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, el Ejército israelí ha informado del asesinato de un total de nueve líderes del régimen iraní, empezando por el ayatolá, Alí Jamenei, hasta finalizar con el máximo jefe de Seguridad Nacional, Alí Larijani.

Según el Ejército israelí, estos ataques selectivos a los hombres clave del régimen iraní, que califica de «golpes demoledores», pretenden castigar a los culpables de la represión de las protestas antigubernamentales de enero y crear unas condiciones «óptimas» para un nuevo levantamiento interno que derroque al gobierno.

Los nueve altos cargos muertos son Alí Jamenei, Alí Larijani, Gholamreza Soleimani, Ali Shamjani, Mohamed Pakpour, Aziz Nasirzadeh, Eismail Jatib, Mohamed Shizari y Abdorrahim Musaví.

Incertidumbre en la estructura de poder

Con la cúpula iraní debilitada y un liderazgo nuevo aún frágil, persiste una incertidumbre sobre quién realmente controla el país. La falta de apariciones públicas por parte de Mojtaba Jameneí alimenta especulaciones acerca de su estado físico y su capacidad para ejercer liderazgo efectivo. Esta situación podría facilitar nuevas operaciones por parte israelí o provocar una respuesta iraní inesperada.

La ofensiva sigue adelante sin que tanto Israel como Estados Unidos ofrezcan un horizonte claro para su finalización. Ambos países utilizan las eliminaciones selectivas para demostrar el éxito militar; sin embargo, el conflicto parece estar destinado a prolongarse indefinidamente con consecuencias humanitarias cada vez más graves para los ciudadanos iraníes.