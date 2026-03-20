Netanyahu desata la alarma: advierte sobre una posible invasión terrestre en Irán

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha lanzado una advertencia que eleva al máximo la tensión internacional: la ofensiva contra Irán podría ir mucho más allá de los ataques aéreos. En una comparecencia cargada de mensajes ambiguos y amenazas veladas, el dirigente aseguró que “no se puede hacer una revolución desde el aire” y dejó caer la posibilidad de una intervención terrestre.
“Se necesita un componente en tierra”, afirmó, sin dar detalles pero insinuando que existen múltiples opciones sobre la mesa. Un silencio calculado que dispara las especulaciones sobre una posible escalada militar directa en territorio iraní.
En paralelo, Netanyahu rechazó cualquier acusación de haber arrastrado a Estados Unidos al conflicto, deslizando incluso cierta ironía sobre su influencia en la Casa Blanca: “¿Alguien cree que puedo decirle a Trump qué hacer?”.
Sin embargo, reveló un episodio clave: durante una reunión en Mar-a-Lago, el propio Donald Trump le habría pedido garantizar que Irán no obtenga armas nucleares. “Bibi, tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga bombas nucleares”, relató, reforzando la idea de una coordinación estratégica más profunda de lo que ambos reconocen públicamente.
Mientras tanto, desde Washington, Trump trató de enfriar la crisis tras el bombardeo polémico contra el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars, compartido con Qatar. El presidente aseguró que ese tipo de ataques no se repetirán: “Le dije que no lo haría y no lo hará”.
Aún así, el mensaje no logró disipar la inquietud. Trump insistió en que ambos países actúan de forma independiente, pero admitió una estrecha coordinación en un momento en que la región arde tras una cadena de represalias que amenaza con desatar un conflicto de consecuencias imprevisibles en el Golfo.