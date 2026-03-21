Dubái y Qatar pierden atractivo por el conflicto en el Golfo

Dubái y Qatar, que solían ser destinos emblemáticos de lujo y turismo, ahora experimentan un éxodo significativo debido a la creciente violencia en Medio Oriente. Con hoteles desiertos, vuelos cancelados y explosiones resonando cerca, su economía se ve severamente afectada.

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero de 2026 con ataques por parte de Irán, está transformando la escena. En Jumeirah Beach Residence, las tumbonas quedan desiertas y la noria Ain Dubai permanece inmóvil, reflejando una temporada alta que se ha vuelto desoladora. El turismo, que representaba el 13% del PIB emiratí en 2025, enfrenta caídas alarmantes. Residentes como Maria Palmou, abogada griega, escuchan las explosiones nocturnas y eligen permanecer confinados.

La situación en Qatar no es diferente. En Doha, la embajada de EE.UU. ha comenzado a organizar evacuaciones, aunque muchas familias deciden quedarse a pesar de los ataques directos. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima pérdidas de 600 millones de dólares cada día en la región.

Impacto económico directo

Vuelos : Desde febrero se han cancelado más de 50.000 vuelos; los precios han aumentado un 300%.

: Desde febrero se han cancelado más de 50.000 vuelos; los precios han aumentado un 300%. Petróleo : El precio del barril ronda los 100 dólares; el queroseno para aviación ha pasado de 90 a 200 dólares.

: El precio del barril ronda los 100 dólares; el queroseno para aviación ha pasado de 90 a 200 dólares. Turismo global: Se prevé una disminución de hasta 38 millones de visitantes en 2026, lo que implica un gasto perdido de 56.000 millones.

Empresas como PwC, Citi y Deloitte están evacuando a su personal del DIFC ante las amenazas iraníes dirigidas a bancos relacionados con EE.UU. e Israel. A pesar de que los hoteles en Palm Jumeirah han rebajado sus precios considerablemente, los daños causados por drones en Dubai Creek Harbour están ahuyentando a posibles inversores.

El cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, está incrementando la inflación global y complicando las rutas hacia países como India, Tailandia o Europa. Las acciones de las aerolíneas han caído entre un 17% y un 30%; por ejemplo, American Airlines prevé que su acción llegue solo a 0,43 dólares.

Antecedentes y evolución

Estos oasis prosperaron gracias a su neutralidad y seguridad aérea, convirtiéndose en centros neurálgicos del 14% del tráfico aéreo mundial. Sin embargo, la ofensiva conjunta de EE.UU., Israel e Irán ha hecho añicos esa burbuja. Donald Trump ha amenazado con intensificar los bombardeos sobre la isla de Kharg y se niega a aceptar acuerdos.

El ámbito deportivo también se resiente: se ha cancelado la Finalissima en el Estadio de Lusail, lo cual representa una pérdida de 110 millones; además, se han suspendido los GPs de F1 en Baréin y Arabia Saudita, así como el MotoGP en Qatar. Las proyecciones para el Mundial 2026 son pesimistas debido a posibles boicots.

A pesar de todo esto, el WTTC muestra una pizca de optimismo: si se logra restablecer la estabilidad, la demanda podría recuperarse en un plazo relativamente corto. No obstante, si Irán intensifica sus ataques con drones o si Trump decide escalar la situación aún más, tanto Dubái como Qatar podrían tardar años en recuperar su esplendor. La clave radica en restaurar rápidamente la confianza.

Puedes leer el análisis completo de la BBC sobre el impacto en Dubái.

La región, que solía ser un refugio seguro, ahora clama por estabilidad para no perder su riqueza para siempre.