Nuevo golpe al régimen iraní: Israel elimina al portavoz de la Guardia Revolucionaria en un bombardeo

Israel ha asestado un duro golpe al núcleo del régimen iraní. Coincidiendo con el Nowruz, el Año Nuevo Persa, aviones israelíes han bombardeado varios barrios de Teherán, resultando en la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria. La guerra se adentra en su tercera semana, dejando a su paso miles de víctimas y amenazas de un conflicto aún mayor.

Los bombardeos han convertido Teherán en un paisaje desolador. Edificios arrasados en Shahrak e Gharb y Javadieh muestran sus fachadas calcinadas, con escombros cubriendo las calles. Los vecinos, armados con herramientas rudimentarias, intentan limpiar lo que pueden. Los bomberos luchan contra las llamas en Niavaran, donde una comisaría está envuelta en fuego. Israel ha dirigido sus ataques hacia la infraestructura de seguridad iraní, debilitando así el control del régimen.

Este ataque se produce tras la eliminación de figuras clave. Israel ha confirmado la muerte de Ali Larijani, líder del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Gholam Reza Soleimani, jefe paramilitar. Antes cayó el ministro de Inteligencia Esmail Khatib. Aunque Irán guarda un silencio inicial, ya clama venganza. Mojtaba Khamenei, quien asume como nuevo líder supremo tras el fallecimiento de su padre Ali Khamenei, promete represalias.

Mientras Israel celebra estas victorias, Irán responde con furia desatada. Misiles iraníes impactan un bloque residencial en Tel Aviv, causando daños en Ramat Gan y Bnei Brak, con dos muertos registrados en Ramat Gan. El conflicto ha dejado más de 2.000 muertos hasta ahora: 1.300 en Irán, 960 en Líbano y 14 en Israel. Además, 13 soldados estadounidenses han perdido la vida.

Ataques iraníes destacados : Ministerio de Seguridad israelí ubicado en Jerusalén , oficina del canal Channel 13 en Tel Aviv , base militar situada en la frontera entre Siria y Líbano .

: Ministerio de Seguridad israelí ubicado en , oficina del canal Channel 13 en , base militar situada en la frontera entre . Objetivos energéticos afectados : Irán ataca refinerías en Haifa y campos de gas localizados en Qatar , así como también en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos . En este contexto, Donald Trump amenaza con «destruir completamente» el campo petrolero de South Pars si las hostilidades continúan.

: Irán ataca refinerías en y campos de gas localizados en , así como también en y los . En este contexto, amenaza con «destruir completamente» el campo petrolero de si las hostilidades continúan. Víctimas en el frente: Periodistas resultan heridos por un ataque aéreo israelí en territorio libanés.

En medio del caos, la vida sigue adelante en Teherán. El bullicioso ambiente del Gran Bazar se siente vibrante antes del inicio del Nowruz. Miles compran alimentos y regalos a pesar de las explosiones diarias que sacuden la ciudad. Un vecino comenta: “Es como si nada hubiera pasado”. La gente se aferra a sus compras festivas entre una mezcla de ansiedad y misiles que surcan los cielos. Funerales masivos rinden homenaje a figuras como Larijani y otros caídos.

Según informes desde Israel, hay miles de objetivos por atacar dentro de territorio iraní. El general Frin, portavoz del ejército israelí, declara: “Contamos con un plan preciso. El régimen está debilitado y lo debilitaremos aún más”. Las fuerzas israelíes llevan a cabo ataques contra sedes de la Guardia Revolucionaria ubicadas en Jamadá, así como sistemas de mando situados al oeste y centro del país.

La escalada actual tiene antecedentes claros. Todo comenzó hace tres semanas cuando Israel lanzó ataques tras recibir amenazas por parte iraníes. Por su parte, los Estados Unidos bombardearon la isla estratégica de Jark, que representa el 90% del petróleo iraní. Ante esto, Irán cerró el vital Estrecho de Ormuz e inició ataques con misiles dirigidos hacia los Emiratos. Mientras tanto, Trump presiona a la OTAN y lanza advertencias hacia Teherán.

¿Qué podemos esperar ahora? Israel promete más «sorpresas» para desmantelar lo que queda de la teocracia iraní. A su vez, Irán intensifica sus ataques hacia rutas marítimas y objetivos energéticos regionales. Los países del Golfo observan con preocupación y temen verse arrastrados a una guerra abierta. Trump duda sobre autorizar una destrucción total debido a las «implicaciones a largo plazo». El Nowruz se presenta como un respiro incierto; sin embargo, los misiles continúan cruzando los cielos mientras el precio del petróleo sube incesantemente. Europa discute sobre esta crisis energética durante cumbres clave mientras toda la región aguarda conteniendo el aliento ante un posible estallido global.

Mojtaba Khamenei promete no detenerse hasta obtener garantías de paz; sin embargo, Israel no parece dispuesto a ceder terreno alguno. Así es como los iraníes celebran su año nuevo entre escombros, con su futuro pendiendo de un hilo.