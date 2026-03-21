Trump sopesa retirar las bases norteamericanas de España, por la actitud de Sánchez y la falta de apoyo en el Estrecho de Ormuz

Donald Trump ha manifestado su intención de reconsiderar la permanencia de bases militares en España y otros países aliados que no están dispuestos a colaborar en el conflicto del estrecho de Ormuz. Lo ha dejado claro: quienes lo sugieren, como el senador Lindsey Graham, tienen razón. Esta declaración se produce en un momento crítico, con tres semanas de ofensivas por parte de EEUU e Israel contra Irán.

El presidente estadounidense no se ha cortado al criticar a la OTAN, afirmando que va por un camino erróneo y ha perdido su prestigio. “Deberían estar ayudando en el estrecho”, asegura. Además, recuerda que tanto Europa, Corea del Sur, Japón como China dependen del paso para asegurar su suministro energético. “Nosotros no necesitamos ese estrecho. Es Europa quien lo necesita”, insiste, exigiendo así una mayor implicación por parte de estos países.

En lo que respecta a España, Pedro Sánchez ha bloqueado el uso de las bases en Morón de la Frontera y Rota para llevar a cabo ataques contra Irán. Estas instalaciones son soberanas de España, aunque operan bajo el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado en 1988. En ellas residen más de 3.700 militares estadounidenses, junto con sus familias. Trump advierte sobre posibles represalias comerciales y califica a los aliados que no colaboran como “cobardes”.

La idea fue impulsada por Graham, un veterano republicano que previamente criticó con dureza al liderazgo de Sánchez. Trump apoya esta postura: “Hay que reconocer que tienen razón al plantear eso”. Añade que muchos congresistas, antes fervientes defensores de la OTAN, ahora se muestran descontentos.

Antecedentes del conflicto

La guerra contra Irán comenzó hace tres semanas, cuando EEUU e Israel iniciaron ataques para frenar su programa nuclear. El primer ministro israelí, Netanyahu, sugiere la posibilidad de operaciones terrestres: “No se puede hacer una revolución desde el aire”. El estrecho de Ormuz es crucial, ya que representa el paso del 20% del petróleo mundial. Los buques han sufrido ataques y los precios del crudo han comenzado a escalar.

A diferencia de España, el Reino Unido ha permitido el uso de sus bases para este conflicto. España ha evacuado a 200 militares desde Irak hacia Turquía e Incirlik, confirmando la ministra Margarita Robles que todos están a salvo. Por su parte, Sánchez califica esta situación como una “guerra ilegal” y lanza un paquete económico valorado en 5.000 millones de euros, que incluye:

Reducción del impuesto sobre la electricidad del 60%

IVA eléctrico reducido del 21% al 10%

Deducciones fiscales para instalaciones solares y bombas de calor

Ayuda destinada a 20 millones de hogares y más de 3 millones de empresas

Sánchez afirma que España saldrá fortalecida, tal como ocurrió tras el conflicto en Ucrania.

Trump no muestra intención alguna de aceptar un alto el fuego: “No quieres un alto el fuego cuando estás destruyendo a la otra parte”. Se refiere a Irán como “matones y animales” mientras deja abierta la posibilidad de acciones en la isla Kharg, vital para su producción petrolera.

¿Cómo puede evolucionar?

Si Trump decide actuar, las bases en Alemania, donde hay más de 40, incluyendo la estratégica base de Ramstein, también podrían verse afectadas. Esto podría resultar en una ruptura comercial con España. Además, los precios energéticos continúan elevados; UFV prevé una inflación entre el 3% y 4% si el conflicto se acorta.

Sin embargo, surgen interrogantes sobre sus intenciones. Trump juega con ambigüedades: “Puede que tenga un plan, puede que no”. Mientras tanto, los aliados presionan por establecer un diálogo. Sánchez apuesta por una soberanía energética autóctona.

Europa está debatiendo esta situación delicada. La cohesión dentro de la OTAN podría verse amenazada si finalmente EEUU decide retirarse. El estrecho no solo representa petróleo; sustenta a 100 millones de personas en todo el mundo. Los países asiáticos observan con preocupación.

Lee más en este análisis detallado de El Debate sobre las declaraciones de Trump.

La situación avanza: ¿cederán los aliados o cumplirá Trump con sus amenazas?