Trump considera el despliegue de tropas terrestres en Irán mientras la escalada nuclear se intensifica

La situación en Irán ha alcanzado un punto crítico. Estados Unidos e Israel han incrementado las acciones contra infraestructuras clave del régimen, pero la pregunta que ahora persigue el legado presidencial de Donald Trump no es si atacar, sino si enviar tropas estadounidenses al terreno. Los preparativos militares avanzan sin descanso, mientras que la administración mantiene una ambigüedad calculada sobre sus verdaderas intenciones.

El Pentágono ha estado trabajando en planes detallados para desplegar fuerzas terrestres en Irán, según diversas fuentes militares. Comandantes de alto rango han solicitado específicamente que se considere esta opción mientras Trump evalúa sus movimientos en este conflicto, liderado en conjunto con Israel. La administración ha movilizado elementos de la 82ª División Aerotransportada, la Fuerza de Respuesta Global del Ejército y unidades de expedición marina. Esta semana, tres buques de guerra y alrededor de 2.200 marines partieron desde California hacia Oriente Medio, marcando el segundo despliegue similar desde que comenzó la guerra.

Sin embargo, Trump mantiene un discurso contradictorio. En sus declaraciones públicas ha negado que haya planes para enviar tropas, aunque agrega matices reveladores: «No, no estoy poniendo tropas en ningún lado. Si lo hiciera, ciertamente no te lo diría». En una entrevista exclusiva con el New York Post, fue más claro: «No tengo los nervios de punta respecto a tropas terrestres. Digo ‘probablemente no las necesitemos’ o ‘si fueran necesarias'». Esta postura contrasta con la de sus antecesores, quienes descartaban rotundamente cualquier presencia militar terrestre.

La Casa Blanca ha intentado aclarar estos comentarios. La secretaria de prensa Karoline Leavitt indicó que los preparativos militares son competencia del Pentágono, para ofrecer al comandante en jefe «máxima optionalidad», aunque esto no implica necesariamente una decisión presidencial. Sin embargo, los acontecimientos sobre el terreno cuentan otra historia. El ejército también ha llevado a cabo reuniones para preparar la posible detención de soldados iraníes y operativos paramilitares, discutiendo incluso los lugares donde serían trasladados.

La escalada nuclear sin precedentes

El sábado por la mañana, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo un ataque coordinado contra la instalación de enriquecimiento de uranio en Natanz, una de las infraestructuras más críticas del programa nuclear iraní. Según medios iraníes citados por Reuters, esta ofensiva fue ejecutada conjuntamente y representa una escalada sin precedentes en las tensiones nucleares en Oriente Medio. Las autoridades iraníes confirmaron el ataque pero aseguraron que no hubo fugas de material radiactivo ni riesgos para la población civil, según el Centro Nacional de Sistema de Seguridad Nuclear.

Natanz es considerado el corazón del programa atómico de Teherán. Su bombardeo forma parte de la estrategia del gobierno Trump para desmantelar las capacidades nucleares iraníes, aunque expertos cuestionan si los ataques aéreos pueden alcanzar este objetivo sin respaldo terrestre. El análisis realizado por especialistas en seguridad internacional sugiere que «lo que queda —especialmente el uranio altamente enriquecido— es muy poco probable que sea destruido desde el aire». Esto podría explicar por qué los preparativos para enviar tropas terrestres avanzan junto a las operaciones aéreas.

Trump ha justificado estos ataques afirmando que Irán continuaba progresando en sus proyectos nucleares tras las negociaciones fallidas en Ginebra. «Tuvimos negociaciones muy serias, y estaban allí, y luego se echaron atrás», declaró el presidente. La operación, denominada «Operation Epic Fury», ha resultado hasta ahora en la muerte de cuatro soldados estadounidenses según reportes iniciales.

La respuesta iraní: represalias y mensajes de poder

Por su parte, Irán no se ha quedado quieto. El régimen ha respondido con ataques con misiles balísticos contra objetivos estratégicos, incluyendo la base de Diego García en el Océano Índico; un enclave crucial para operaciones estadounidenses y británicas. Además, Teherán ha emitido un mensaje político mediante ejecuciones. El régimen ha llevado a cabo ejecuciones contra jóvenes luchadores y disidentes, una táctica que resalta la represión interna frente a la presión militar externa.

Estas acciones reflejan la estrategia iraní por mostrar fortaleza tanto ante la comunidad internacional como frente a su propia población. La ejecución de activistas y opositores forma parte de una represión más amplia que se intensificó hace aproximadamente un mes, según reportes internacionales.

El dilema de las tropas terrestres

La cuestión sobre el envío de fuerzas terrestres plantea dilemas estratégicos complejos. Los expertos advierten que «la capacidad de Estados Unidos para gestionar la escalada se deterioraría marcadamente» si se opta por desplegar combatientes en tierra. Existe un riesgo real de una ocupación prolongada similar a conflictos anteriores en la región. Incluso introducir un número reducido de tropas especiales podría llevar a una mayor presencia militar.

La administración Trump ha sugerido varios objetivos —desde apoyar manifestantes iraníes hasta desmantelar el programa nuclear y los misiles balísticos— pero todos ellos son complicados de lograr solo con poder aéreo. Trump ha sido claro respecto a sus ambiciones: «Es lo mejor que podría pasar», refiriéndose al cambio del régimen.

Sin embargo, analistas cuestionan la viabilidad de alcanzar esos objetivos mediante intervención militar. Los ataques aéreos realizados durante junio de 2025 en la Guerra de 12 Días mostraron que el poder aéreo por sí solo no puede eliminar un programa nuclear ya consolidado. Lo que queda en instalaciones como Natanz, Fordow, entre otras requeriría una presencia terrestre sostenida; algo que expondría a los soldados estadounidenses a riesgos significativos.

El factor económico y diplomático

En paralelo a esta escalada militar, el Departamento del Tesoro estadounidense ha tomado una medida táctica inesperada: otorgar una licencia temporal de 30 días para permitir la salida del crudo iraní con el fin evitar un colapso en los precios globales del petróleo. Esta decisión pone sobre la mesa las complejidades económicas del conflicto y refleja las preocupaciones del gobierno sobre posibles efectos adversos en los mercados energéticos mundiales.

Diplomáticamente hablando, las tensiones se han endurecido considerablemente. Las negociaciones realizadas en Ginebra fracasaron y parece que Trump ha descartado opciones para establecer un diálogo constructivo. Analistas advierten que militarizar el conflicto hace que el liderazgo iraní perciba cualquier concesión como debilidad; lo cual reduce aún más los incentivos para futuras negociaciones.

Mientras Trump reflexiona sobre su próximo paso, queda claro tras esta cuarta semana de conflicto que decidir sobre el envío o no de tropas terrestres no es únicamente un asunto militar; es una decisión que podría definir por años la política exterior estadounidense. Los preparativos están listos; ahora solo falta saber si el presidente decidirá utilizarlos.