Alemania: Hundimiento del SPD y récord de AfD en Renania-Palatinado

La Unión Cristianodemócrata (CDU) se alzó este domingo con la victoria en las elecciones de Renania-Palatinado, poniendo fin a la hegemonía del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), que había gobernado desde 1991. Este nuevo revés para el SPD llega apenas dos semanas después de su debacle en Baden-Württemberg. La ultraderecha AfD también marca un hito, logrando sus mejores cifras en el oeste alemán.

Las encuestas de ZDF y ARD otorgan a la CDU un 30,5% de los sufragios. Por su parte, el SPD se desploma hasta un 26,5-26,9%. La AfD experimenta un ascenso notable al alcanzar el 20%, más del doble que el 8,3% obtenido en 2021. Los resultados de Los Verdes se sitúan entre el 7,7% y el 8,3%, mientras que el FDP no logra superar el umbral del 5% y queda fuera del parlamento.

El candidato de la CDU, Gordon Schnieder, celebró lo que calificó como un «cambio». Prometió mejorar áreas clave como la educación, la seguridad y la economía. Por otro lado, Alexander Schweitzer, ministro-presidente del SPD, pierde su cargo tras solo dos años al frente.

El secretario general del SPD, Tim Klüssendorf, describió esta situación como un «duro revés». En las filas socialdemócratas, se respira un ambiente de desconcierto. El copresidente Lars Klingbeil menciona la necesidad de abordar debates internos sobre liderazgo.

Avance imparable de AfD

La AfD consigue su mejor resultado en una región occidental. Su líder electoral, Jan Bollinger, destacó que es ahora la fuerza más fuerte en el oeste. Criticó además lo que denominó «amiguismo político rojo» del SPD.

Por su parte, Alice Weidel, copresidenta de la formación ultraderechista, proclamó este resultado como un «récord». Prometió una oposición contundente: “Seguiremos señalando los problemas”. Tiene la vista puesta en futuras alianzas gubernamentales.

Los votantes han castigado al SPD por la precariedad económica. En Renania-Palatinado, se encuentra la sede de BASF, que ha anunciado recortes de empleo. Esta insatisfacción ha beneficiado a la AfD.

En las elecciones recientes de Baden-Württemberg, hace apenas dos semanas, la formación ultraderechista ya había alcanzado un 18,8%. El SPD cayó a un histórico 5,5%, marcando su peor resultado desde 1945.

Partido 2021 (%) 2026 (%) Cambio CDU 27,7 30,5 +2,8 SPD 35,7 26,7 -9 AfD 8,3 20 +11,7 Verdes 9,3 8 -1,3 FDP 5,5 2 -3,5

Antecedentes y coaliciones

Desde el año 2016, el gobierno estaba compuesto por una coalición entre el SPD, los Verdes y el FDP. Sin embargo, ambos partidos han perdido terreno en estas elecciones. Aunque La Izquierda ha tenido ligeros avances, no logra entrar en el parlamento.

La única opción viable para formar gobierno parece ser una coalición entre la CDU y el mismo SPD. Ambas formaciones rechazan cualquier pacto con la ultraderecha de la AfD y probablemente seguirán un modelo similar al de la gran coalición federal liderada por Friedrich Merz.

El canciller desde este año, Merz siente alivio tras esta victoria después del tropiezo en Baden-Württemberg. Su partido busca implementar reformas económicas y continuar apoyando a Ucrania.

El SPD atraviesa una crisis profunda desde que se produjo el colapso del liderazgo de Olaf Scholz en 2024. Está perdiendo sus bastiones tradicionales. Aunque Klingbeil asume parte de la responsabilidad como vicecanciller, no ha presentado su dimisión.

¿Qué viene ahora?

Las miradas están puestas en las próximas elecciones que tendrán lugar en Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Antepomerania y también en Berlín. La AfD tiene grandes aspiraciones para conquistar victorias en estas regiones orientales.

En cambio, en el oeste parece estar normalizando su apoyo electoral. Los analistas apuntan a un descontento creciente ligado a cuestiones económicas y migratorias. Merz se esfuerza por estabilizar su coalición ante este panorama cambiante.

Gordon Schnieder ya ha fijado sus objetivos hacia la Cancillería de Maguncia. El electorado demanda cambios reales mientras que AfD continúa creciendo desde su posición opositora y presionando sobre diversos temas.

Así las cosas, la política alemana entra en una etapa incierta donde los partidos tradicionales ven cómo su influencia se reduce frente a las fuerzas más extremas.