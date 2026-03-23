Francia: la extrema derecha solo se hace con Niza, París y Marsella siguen en manos de la izquierda y extrema izquierda

El domingo pasado, la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia ha dejado un mapa político fragmentado. La extrema derecha ha consolidado su avance territorial, mientras que la izquierda se mantiene firme en sus bastiones en las principales ciudades del país. Más de 17 millones de franceses acudieron a las urnas para decidir sobre los alcaldes de 1.526 municipios, y los resultados ofrecen un panorama electoral complejo a un año de las elecciones presidenciales de 2027.

Emmanuel Grégoire ha sido el ganador en París, logrando alrededor del 50% de los votos y superando a la conservadora Rachida Dati (39%) y a la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou (9,9%). El socialista toma el relevo de Anne Hidalgo, quien había dominado la capital durante más de 25 años. En Marsella, Benoît Payan ha renovado su mandato con un 54% del apoyo popular, deteniendo así las aspiraciones del ultraderechista Franck Allisio (40,4%). Por su parte, en Lyon, el ecologista Grégory Doucet ha conseguido mantener la alcaldía con un 53% frente al empresario Jean-Michel Aulas (46%).

Sin embargo, el gran triunfo de la jornada fue para la extrema derecha en Niza. Éric Ciotti, exlíder de Los Republicanos que se unió a la Agrupación Nacional, ha desbancado al centrista Christian Estrosi, obteniendo el 46,2% de los votos. Este resultado marca un hito significativo en el éxito electoral de la ultraderecha en una ciudad grande y refuerza su presencia más allá de Perpiñán. La victoria de Ciotti es especialmente relevante porque demuestra cómo la extrema derecha ha logrado penetrar en territorios urbanos donde antes tenía menos apoyo.

La ultraderecha amplía su representación

La Agrupación Nacional ha incrementado por trece veces el número de cargos municipales electos en comparación con las elecciones anteriores. Su vicepresidente, Sébastien Chenu, ha calificado este resultado como una «cosecha increíble», que sitúa al partido en una posición fuerte para afrontar las próximas presidenciales. Más allá de Niza, también han ganado en ciudades como Toulon y han mejorado notablemente su presencia en municipios a lo largo del país.

Este avance contrasta con la firme resistencia mostrada por la izquierda en las grandes urbes. Los socialistas han conseguido mantener el control sobre París y Marsella gracias a amplias coaliciones que incluyen a comunistas y ecologistas. En París, la retirada del candidato de extrema izquierda Sébastien Delogu durante la segunda vuelta facilitó que se consolidasen los votos progresistas. En Marsella, la permanencia del candidato conservador fragmentó el voto derecho y benefició al alcalde saliente Payan.

Fracturas internas en el campo progresista

Los resultados también han sacado a relucir las divisiones dentro del campo progresista. El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, ha lanzado críticas veladas hacia La Francia Insumisa tras las derrotas sufridas por alcaldes socialistas que habían formado alianzas con el partido liderado por Jean-Luc Mélenchon en ciudades como Brest y Clermont-Ferrand. Faure ha mencionado «facciones irreconciliables» dentro de la izquierda y ha hecho un llamado a la unidad «en torno a principios claros».

Mientras tanto, el coordinador nacional de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, ha defendido lo que considera un «rotundo éxito» para sus candidatos. Destacó que esta movilización es «una verdadera demostración de fuerza política decisiva» ante las próximas presidenciales. Su partido ha superado expectativas en barrios populares urbanos, confirmando su capacidad para movilizarse entre ciertos sectores del electorado.

Buscando unidad entre conservadores

En el ámbito conservador, el ministro de Justicia Gérald Darmanin ha subrayado la necesidad imperiosa de contar con un «único candidato» que represente tanto a la derecha como al centro para las elecciones presidenciales. Los resultados obtenidos en ciudades como Tourcoing, donde se logró ganar gracias a una unión estratégica entre fuerzas diferentes, refuerzan esta idea. Además, el ex primer ministro Édouard Philippe ha afianzado su posición en Le Havre con un 47,71% de los votos frente al comunista Jean-Paul Lecoq (41,17%), lo que lo perfila como un posible candidato presidencial.

La fragmentación política francesa también se evidencia con la reelección del ecologista Grégory Doucet en Lyon. Esto muestra que la ola verde iniciada en 2020 sigue teniendo cierta resistencia en grandes ciudades; aunque enfrenta presiones por parte del centro-derecha. Los resultados municipales actúan como un termómetro sobre las tendencias que marcarán las próximas elecciones presidenciales donde será crucial observar cómo se desarrollará esa polarización entre extremos y cómo se buscarán coaliciones moderadas para definir el futuro político francés.