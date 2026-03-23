  • ESP
    España América
Mundo

Escalada estratégica en Oriente Próximo

Irán amenaza a EE.UU. con cerrar el estrecho de Ormuz y escala el conflicto regional tras atacar Iisrael

Teherán combina presión energética y capacidad balística tras el ultimátum de Trump, mientras Israel y Washington intensifican su respuesta y amplían el conflicto en la región

Irán amenaza a EE.UU. con cerrar el estrecho de Ormuz y escala el conflicto regional tras atacar Iisrael
Ayatolas PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Trump vs el Irán de los ayatolás

Trump da un ultimátum a los ayatolás: dejará a Irán sin electricidad si no reabren el estrecho de Ormuz en 48 horas

Trump considera el despliegue de tropas terrestres en Irán mientras la escalada nuclear se intensifica

Trump considera el despliegue de tropas terrestres en Irán mientras la escalada nuclear se intensifica

El mundo contiene la respiración. Irán ha elevado la tensión internacional a niveles explosivos al amenazar con cerrar el estratégico estrecho de Ormuz, arteria clave del petróleo mundial, en respuesta al ultimátum de Donald Trump. La advertencia ha encendido todas las alarmas ante el riesgo de un colapso energético de dimensiones históricas.

Desde España, el presidente Pedro Sánchez ha irrumpido en el escenario con un mensaje de máxima gravedad, exigiendo la reapertura inmediata de Ormuz y la protección de los recursos energéticos de Oriente Próximo. “Estamos en un punto de inflexión global”, advirtió, alertando de que una escalada podría arrastrar al planeta a una crisis energética prolongada.

Pero la batalla ya no es solo económica. El conflicto ha cruzado una línea roja: el frente nuclear. En una acción que ha sacudido a Israel, Irán logró lo impensable: atravesar su sofisticado escudo antimisiles y golpear de lleno la zona donde se ubica su principal instalación nuclear, en el desierto del sur.

Los misiles impactaron en Dimona y Arad, dejando al menos 175 heridos y escenas de caos. El ataque fue una represalia directa por el bombardeo estadounidense-israelí contra la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán, un episodio que, aunque no provocó fuga radiactiva según el OIEA, ha intensificado el pulso entre potencias.

En solo 24 horas, Israel ha registrado más de 300 heridos por la ofensiva iraní, con ataques que se han extendido incluso hasta Tel Aviv. La tensión se agrava aún más tras la misteriosa muerte de un civil israelí, que ahora el propio ejército investiga como posible fuego amigo.

En medio del caos, el primer ministro Benjamin Netanyahu se desplazó a las zonas devastadas y lanzó un mensaje desafiante: asegura que Israel y Estados Unidos están “aplastando al enemigo”. Sin embargo, su discurso fue también una llamada urgente a la comunidad internacional: pide a más países que se sumen a la ofensiva contra Irán.

El conflicto ya no es regional. Es una amenaza global que mezcla petróleo, misiles y nuclear… y que podría estar a un paso de desatar una crisis sin retorno.

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]