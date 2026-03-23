Mueren dos personas tras chocar un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia

Un avión que acaba de aterrizar y, en cuestión de segundos, su morro se estrella contra un camión de bomberos. Esto ha ocurrido anoche en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. El vuelo de Air Canada, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, llegaba desde Montreal con 76 pasajeros a bordo y cuatro miembros de la tripulación. A una velocidad de 39 km/h, impactó contra el vehículo que estaba atendiendo otra emergencia en la pista 4. Dos personas han perdido la vida y otras dos han resultado gravemente heridas, según informaron los servicios de emergencia. Afortunadamente, no hubo lesiones entre los pasajeros ni los tripulantes del avión.

El aeropuerto, que maneja anualmente 30 millones de viajeros, permaneció cerrado hasta las 14:00 horas locales. Varios vuelos fueron desviados a otros aeropuertos o regresaron a su punto de origen. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey envió efectivos policiales y directivos al lugar del accidente. En redes sociales, circulan videos donde se puede ver el morro destrozado del avión bajo los reflectores, rodeado por bomberos.

Investigaciones en marcha

La FAA se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del accidente. El camión estaba respondiendo a un incidente anterior, lo que genera interrogantes sobre la coordinación en la pista. Las autoridades no descartan posibles fallos en las comunicaciones o en los protocolos establecidos.

Posibles líneas de investigación : Error humano por parte del piloto o los controladores. Fallo técnico en el vehículo de emergencias. Problemas durante el taxiado después del aterrizaje.

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La policía de la Autoridad Portuaria está analizando el área afectada. Aunque no hay indicios de sabotaje, están revisando grabaciones y testimonios para esclarecer lo sucedido. Air Canada y Jazz están colaborando al proporcionar datos relevantes sobre el vuelo.

El CRJ-900 es un reactor regional conocido por su fiabilidad, con capacidad para 90 pasajeros. Este vuelo habitual entre Montreal y Nueva York tenía una duración aproximada de una hora.

Anécdotas y datos curiosos:

La Guardia , ubicado cerca del agua, tiene limitaciones para despegues debido al ruido y al espacio disponible.

, ubicado cerca del agua, tiene limitaciones para despegues debido al ruido y al espacio disponible. En 2019 experimentó un fallo en la pista debido a niebla densa, aunque no hubo víctimas.

Air Canada opera alrededor de 1.700 vuelos diarios; este es su primer choque significativo en años.

opera alrededor de 1.700 vuelos diarios; este es su primer choque significativo en años. El camión involucrado pertenecía al equipo élite Rescate y Extinción de Incendios del aeropuerto.

Algunos testigos grabaron el momento del impacto: el avión rueda antes de chocar frontalmente. Los pasajeros relataron haber sentido fuertes temblores pero sin entrar en pánico. Hasta ahora, las investigaciones criminales han descartado cualquier indicio de dolo, aunque se están analizando posibles negligencias. El cierre del aeropuerto ha afectado a miles; Nueva York se ve obligada a desviar tráfico aéreo.

Mientras los expertos intentan reconstruir lo sucedido, La Guardia reabre sus puertas con precaución. Un recordatorio claro: en aviación, cada segundo cuenta y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.