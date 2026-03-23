Por qué Noruega, Canadá y Rusia se benefician de la guerra contra Irán

Israel y Estados Unidos han intensificado una ofensiva contra Irán que ya lleva varias semanas. El régimen iraní ha respondido atacando a 11 países del Golfo y cerrando el Estrecho de Ormuz. Esta situación está causando una alteración significativa en el mercado energético global.

El bloqueo afecta al 20% del petróleo mundial. Los buques cisterna permanecen anclados, esperando liberar su carga. El precio del Brent ha aumentado un 10% y está a punto de alcanzar los 100 dólares por barril. Si esta situación se prolonga, podría llegar incluso a los 150 dólares.

Beneficiarios de la situación

Los países como Noruega, Canadá y Rusia están viendo un incremento en sus exportaciones. Cuentan con grandes reservas fuera del Golfo.

Noruega : Se posiciona como líder en gas del Mar del Norte. Europa busca alternativas al GNL de Qatar , que está bloqueado en Ormuz.

: Se posiciona como líder en gas del Mar del Norte. Europa busca alternativas al GNL de , que está bloqueado en Ormuz. Canadá : Está aumentando sus exportaciones de crudo provenientes de arenas bituminosas. Los altos precios están impulsando las ventas hacia EE.UU. y Asia.

: Está aumentando sus exportaciones de crudo provenientes de arenas bituminosas. Los altos precios están impulsando las ventas hacia y Asia. Rusia: Se beneficia con sus exportaciones de gas y petróleo. A pesar de las sanciones previas, Europa está pagando más por estos recursos.

El primer ministro de Catar lo expresó con claridad: «todo el mundo sabe quién saca los mayores beneficios de este conflicto». Se refiere precisamente a estos productores.

Puedes leer un análisis detallado sobre los ataques iraníes y sus repercusiones energéticas aquí.

En este contexto, Netanyahu ha propuesto rutas alternativas para el gas con el fin de evitar futuros chantajes. Por su parte, Trump minimiza el aumento de precios, asegurando que la guerra «se va a acabar pronto».

Los más afectados

Los países del Golfo son los que están pagando un alto precio por esta situación. Irán ha atacado bases aliadas de EE.UU. en 11 naciones.

A continuación, los países golpeados:

País Ataques recibidos Impacto clave Israel +200 misiles en Tel Aviv Evacuaciones, daños Qatar 66 misiles Planta Ras Laffan dañada Emiratos Árabes Unidos Impactos en Dubái Exportaciones paralizadas Baréin 45 misiles, 9 drones Bases de EE.UU. afectadas Kuwait, Jordania, Omán, Arabia Saudí Múltiples proyectiles Inseguridad energética

La situación es crítica para Catar, que exporta el 20% del GNL mundial a través de Ormuz. Tanto Arabia Saudí como Irak ven estancadas sus ventas de crudo debido al conflicto. En respuesta, EE.UU. ha vendido armas urgentes por valor de 16.500 millones a países como Kuwait, EAU, y Jordania.

España y Europa no escapan a las consecuencias. Los precios de gasolina y diésel se disparan, mientras la factura eléctrica se encarece considerablemente. Esto pone en riesgo tanto el transporte como el turismo.

Contexto del conflicto

La guerra comenzó hace 20 días con ataques sorpresa dirigidos a instalaciones nucleares iraníes y misiles. Según afirma Netanyahu, su objetivo es provocar un cambio de régimen: «si cae el régimen iraní, también caerá Hezbolá».

En un giro inesperado, Irán bombardeó ocho ciudades propias bajo ataque: entre ellas se encuentran Teherán, Qom, y Tabriz. El ayatolá Jamenei perdió la vida en estos enfrentamientos. Como respuesta, lanzaron drones hacia Azerbaiyán y misiles hacia Chipre.

Además, la influencia de Hezbolá se extiende a través de todo el territorio libanés, involucrando así a 12 países en total.

El propio Pentágono ha solicitado 200.000 millones para financiar la guerra.

Consecuencias del cierre de Ormuz

El estrecho representa un cuello de botella crucial, moviendo entre 17 y 20 millones de barriles diarios. Su cierre genera:

Un aumento generalizado en la inflación: los costos del transporte, alimentos y fertilizantes han subido considerablemente.

Alteraciones en el comercio: los buques ahora rodean África, lo que encarece los seguros marítimos.

Tanto Europa como Asia buscan nuevas reservas o subsidios para mitigar la crisis.

En los mercados financieros, las bolsas están cayendo debido a la volatilidad generada por esta situación .

Mientras tanto, empresas como Repsol obtienen beneficios gracias al aumento en los precios, pero otras como IAG o Meliá sufren pérdidas debido al costo elevado del combustible .

Si esta situación persiste por varias semanas, podríamos estar ante una crisis similar a la vivida durante la guerra en Ucrania en 2022 . Desde Israel se anticipa «semanas de combate».

Por último, aunque hay dudas sobre si atacar las reservas nucleares iraníes es una opción viable , lo cierto es que mientras esto se decide, tanto Noruega como Canadá y Rusia continúan facturando récords históricos mientras el Golfo resiste bajo presión constante.