¡Sánchez, ídolo de los ayatolás! Irán agradece su discurso antibelicista pegando su foto en los misiles contra Israel

Un esperpento que pasará a la historia.

Pedro Sánchez ya es, por deméritos propios, protagonista inesperado en el arsenal de los iraníes, según informan agencias vinculadas a los ayatolás.

En lo que parece sacado de una sátira macabra o de un capítulo olvidado de Black Mirror, la agencia Tasnim —vinculada directamente a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)— ha difundido imágenes de misiles balísticos listos para ser lanzados contra Israel… ¡con una pegatina que lleva la foto sonriente de Pedro Sánchez y un mensaje de agradecimiento personalizado!

El texto, escrito en inglés y persa para que nadie se pierda el detalle, reproduce literalmente declaraciones recientes del presidente del Gobierno: «Esta guerra no es solo ilegal, también inhumana. Gracias, Primer Ministro».

Todo ello pegado en el fuselaje de un misil que, según el propio régimen iraní, forma parte de su ‘respuesta’ en el actual conflicto.

Antecedentes del conflicto

Recientemente, el 28 de febrero de 2026, un ataque aéreo arrasó una escuela en Minab, en el sur de Irán. La tragedia dejó a varios niños muertos y redujo el edificio a escombros. Amnistía Internacional analizó los restos y apuntó hacia misiles Tomahawk provenientes de EE.UU., lo que fue confirmado por el Pentágono. En este escenario, Donald Trump responsabilizó a «Irán u otro».

La escuela se encontraba adyacente a un complejo del IRGC, conocido como Brigada de Misiles Seyyed al-Shohada. Las imágenes satelitales desde 2013 muestran modificaciones: nuevos muros separaron el edificio escolar, aunque el ataque fue certero.

Imágenes capturadas muestran mochilas infantiles manchadas de sangre.

Rescatistas vestidos con camuflaje del IRGC trabajaron entre las ruinas.

trabajaron entre las ruinas. Familias lloraban al ver los cuerpos mutilados de los pequeños.

Las autoridades iraníes aprovecharon la tragedia para hacer propaganda. Se organizaron funerales masivos y se grabaron testimonios de niños heridos entre los escombros.

La provocación de Trump y la respuesta iraní

El 21 de marzo de 2026 Trump lanzó un ultimátum: abrir el Estrecho de Ormuz en 48 horas o enfrentar bombardeos a plantas eléctricas. Sin embargo, Irán ha decidido ignorar esta amenaza. La IEA advierte que se avecina una crisis energética más grave que los choques petroleros de los años 70.

En este sentido, Sánchez también expresó su opinión contraria a la guerra. Ahora, Irán ha tomado sus palabras y las ha incorporado a sus misiles. Las pegatinas parecen servir para motivar a las tropas del IRGC, que las lanzan contra otros países, según indica el informe.

La guerra regional avanza sin freno. Israel intensifica sus ataques contra instalaciones iraníes, mientras que ambos países, EE.UU. e Israel, han marcado objetivos en mapas que incluyen a Minab para posibles ataques. Por su parte, Irán desmiente cualquier intención de desarme relacionado con misiles y drones.

¿Cómo evoluciona?

En este panorama tenso, Irán desafía abiertamente las amenazas. Los misiles adornados con la imagen de Sánchez simbolizan un apoyo retórico significativo. Podrían ser utilizados pronto si la presión por parte de Trump aumenta. El Estrecho es vital para el petróleo global.

El riesgo: el cierre del estrecho podría elevar los precios energéticos.

Desde EE.UU., se está investigando lo sucedido en la escuela; no obstante, los ataques continúan.

En Europa, la figura de Sánchez queda expuesta por su cita utilizada en este contexto.

Las tensiones siguen aumentando sin tregua. El IRGC refuerza sus defensas costeras y persisten los ataques aéreos. La propaganda se une a una retórica cada vez más antioccidental.

Las autoridades iraníes coaccionan a las familias afectadas; niños traumatizados son forzados a posar entre escombros. La organización Amnistía Internacional exige responsabilidades.

La escalada parece inminente y el plazo dado por Trump está por expirar pronto. Mientras tanto, Irán se prepara para responder con misiles «agradecidos».