Meloni asume dolida su derrota en el referéndum sobre la reforma judicial

Giorgia Meloni enfrentó con determinación el resultado.

El lunes 23 de marzo, los italianos decidieron rechazar su reforma judicial con un 54,1% de votos en contra. La participación alcanzó más del 59%, un dato significativo que convirtió esta consulta en un auténtico examen para su liderazgo.

La primera ministra aseguró que este revés no afectará a su gabinete.

«Los ciudadanos han hablado», manifestó en sus redes sociales. Reconoció su pesar por una oportunidad perdida para modernizar el país, pero reafirmó su compromiso de seguir gobernando hasta 2027 con responsabilidad. Desde 2022, su coalición de derecha ha mantenido una gestión estable y este contratiempo no le obliga a dimitir.

¿En qué consistía la reforma?

La propuesta apuntaba a realizar cambios sustanciales en el sistema judicial italiano, frecuentemente criticado por ser lento y burocrático. Estos eran los puntos más destacados:

Separar las carreras de jueces y fiscales : Actualmente, ambos roles son intercambiables. La reforma buscaba evitar esto para lograr una mayor imparcialidad.

: Actualmente, ambos roles son intercambiables. La reforma buscaba evitar esto para lograr una mayor imparcialidad. Reformar el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) : Proponía dividirlo y seleccionar a sus miembros mediante sorteo, reduciendo así los grupos internos.

: Proponía dividirlo y seleccionar a sus miembros mediante sorteo, reduciendo así los grupos internos. Crear un tribunal disciplinario: Para sancionar a los magistrados con mayor agilidad.

El gobierno, liderado por el ministro Carlo Nordio, consideraba esta iniciativa como una manera de poner fin a un sistema para-mafioso. Recordaban los intentos fallidos de Silvio Berlusconi en los años noventa, quien denunciaba la influencia de jueces de izquierda. Este análisis detallado de El Debate profundiza sobre cómo Meloni apostó fuerte por esta iniciativa constitucional.

La oposición, unida bajo el liderazgo del Partido Democrático de Elly Schlein y el Movimiento Cinco Estrellas de Giuseppe Conte, advirtió sobre los peligros que esta reforma representaba para la independencia judicial. Lograron polarizar el debate: el ‘no’ triunfó con cifras que oscilan entre el 53,6% y el 54%, según datos del Ministerio del Interior. Conte lo calificó como una victoria rotunda y un mandato de desahucio para el gobierno.

Antecedentes y razones del fracaso

Italia lleva décadas debatiendo sobre cuestiones judiciales. La derecha sostiene que existe un sesgo político en los tribunales que obstaculiza políticas relacionadas con inmigración y seguridad. Al principio, Meloni intentó evitar convertir esto en un plebiscito personal, pero la campaña terminó siendo precisamente eso. Realizó mítines donde afirmaba que un ‘no’ liberaría a delincuentes, mientras fiscales como Nicola Gratteri advertían que beneficiaría a las mafias.

Los analistas han señalado ciertas fisuras:

Daniele Albertazzi (Universidad de Surrey): Es un golpe duro para Meloni; pierde apoyo respecto a su manifiesto.

(Universidad de Surrey): Es un golpe duro para Meloni; pierde apoyo respecto a su manifiesto. Gonzalo Mazza : Esta es su primera gran derrota, lo cual frena sus reformas sin llevar necesariamente a una crisis inmediata.

: Esta es su primera gran derrota, lo cual frena sus reformas sin llevar necesariamente a una crisis inmediata. Nicolás Yassi: Su imagen de invencible se ha difuminado.

La huelga de magistrados (que involucró al 80% de la Asociación Nacional) y la movilización de la sociedad civil fueron claves para impulsar el voto.

¿Cómo avanza ahora?

Aunque herido, el gobierno se mantiene sólido. Meloni pierde fuerza reformista en cuestiones constitucionales. Su coalición con Liga de Matteo Salvini y Forza Italia presenta leves grietas. La oposición se siente fortalecida: Schlein promete unidad hasta 2027.

En Europa, Italia ve afectada su posición como país estable. Las presiones externas –como la guerra en Medio Oriente o sus vínculos con Donald Trump– complican aún más la situación. Se observa cómo evolucionan líderes como Viktor Orbán, quien será clave en abril. Para Meloni, ahora es momento de defenderse y buscar pequeñas victorias.

Este revés marca un límite ciudadano respecto a su agenda política. Italia permanece atenta; la premier ajustará sus pasos, pero su liderazgo todavía resiste.