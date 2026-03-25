Así es el plan de Trump presentado a Irán: 15 exigencias para el alto el fuego mientras despliega tropas en el Golfo

Donald Trump ha puesto sobre la mesa un plan de paz que incluye 15 exigencias dirigidas a Irán, al mismo tiempo que envía más tropas al Golfo. Sin embargo, el Ejército iraní responde rápidamente: “EEUU está negociando consigo mismo”. La tensión se incrementa alrededor del estrecho de Ormuz.

El conflicto se ha prolongado durante casi un mes. Comenzó el 28 de febrero con ataques por parte de EEUU e Israel. Según Trump, Irán busca un acuerdo “con desesperación”. No obstante, Teherán mantiene una postura firme. El portavoz militar iraní enfatiza: “No confundas derrota con acuerdo”, según la cobertura en directo de la guerra Irán-EEUU-Israel de CNN.

Las 15 exigencias clave

El plan se divide en exigencias y ofertas. Estas abarcan aspectos centrales del conflicto. A continuación, los puntos más destacados:

Desmantelar por completo el programa nuclear.

Entregar 450 kg de uranio enriquecido al 60% al OIEA.

Cerrar las instalaciones de Natanz, Isfahán y Fordo.

Detener el apoyo a grupos como Hezbolá, Hamás o hutíes.

Abrir el estrecho de Ormuz sin restricciones.

Limitar los misiles a fines defensivos.

A cambio, EEUU promete levantar sanciones y colaborar en el desarrollo nuclear civil en Bushehr. Este plan fue enviado a través de Pakistán, donde Shehbaz Sharif ofrece su país como sede para las negociaciones. Sin embargo, Irán lo percibe como una rendición inaceptable.

Tropas élite al Golfo

En paralelo, la presión militar por parte de Trump se intensifica aumentando reforzando la presencia en la zona con unos 3.000 paracaidistas de la 82 Aerotransportada y equipos de Navy Seals y Delta Force están en camino a concentrarse alrededor del estrecho de Ormuz.

Trump declara con orgullo: “Hemos ganado. Su armada y fuerza aérea han caído”. Está preparando la infantería por si fuera necesario.

Sin embargo, los precios del petróleo han aumentado debido al bloqueo del canal de navegación, mientras Irán advierte: “No bajará hasta que seamos nosotros quienes mandemos”.

El plan con las 15 exigencias permanece sobre la mesa mientras las tropas estadounidenses continúan acumulándose en la región.

Fractura en el mundo islámico

La guerra está dividiendo al islam debido a los ataques indiscriminados de Irán (el único país con mayoría chií en la zona). Los países del Golfo se están preparando para la confrontación si Teherán toma alguna acción. Mientras tanto, tanto Turquía como Egipto presionan por una tregua.

En este sentido, varios países del Golfo se están alineándose con EEUU, en especial Arabia Saudí, que sufrió un ataque a la refinería de Aramco (la más grande del mundo). En este sentido, sus aliados en la región están listos para combatir si los persas vuelven a atacar sin provocación.

Por otro lado, otros llaman a establecer la paz, especialmente en el caso de estos tres países:

Turquía actúa como mediador por motivos económicos -una inflación que alcanza el 30%- y fronterizos, preocupada por la llegada masiva de refugiados.

actúa como mediador por motivos económicos -una inflación que alcanza el 30%- y fronterizos, preocupada por la llegada masiva de refugiados. Egipto hace un llamado a todos para evitar una mayor expansión del conflicto.

hace un llamado a todos para evitar una mayor expansión del conflicto. Pakistán, además, transmite mensajes y ofrece su territorio como lugar para diálogos por sus intereses en el petróleo iraní y mejorar susrelaciones con Arabia Saudí.

El triángulo mediador formado por Turquía, Egipto y Pakistán mantiene conversaciones con Steve Witkoff, representante de EEUU, y con el iraní Abbas Araghchi. Su objetivo es alcanzar un alto el fuego temporal que permita negociar sobre temas nucleares y misiles.

Irán exige garantías: cese total de ataques, compensaciones económicas y acceso a sus recursos petroleros.

La escalada del conflicto ha sido rápida. La eliminación por parte de Trump de figuras clave como Ali Jamenei, así como la destrucción de flota iraní, han marcado un punto crucial. Ahora combina presión militar con diplomacia. A su vez, Israel demanda continuar sus bombardeos.

La situación podría empeorar aún más. Si Irán decide cerrar completamente Ormuz, se desencadenaría una crisis energética global sin precedentes, disparando los precios hacia arriba. Sin embargo, los mediadores siguen avanzando; Trump asegura estar “cerca del acuerdo”, mientras que Irán niega cualquier tipo de conversaciones directas.