Teherán dinamita el plan de paz de Trump y EE.UU. amenaza con “desatar el infierno” si no hay acuerdo

Irán volvió a cerrar la puerta, al menos en público, a una negociación con Estados Unidos en torno al plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump, pese a que aún no ha expirado el plazo de cinco días que el propio mandatario se dio para abrir conversaciones con Teherán.

En una declaración difundida por la televisión estatal, el portavoz del Ejército, Ebrahim Zolfaghari, acusó a Washington y al propio Trump de “negociar consigo mismos” y rechazó que Estados Unidos pretenda presentar como “acuerdo” lo que, a su juicio, es una derrota impuesta a Irán. “Alguien como nosotros jamás llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora ni nunca”, sentenció el portavoz militar, mientras la Casa Blanca advertía de que está lista para “desatar el infierno” si no se alcanza un pacto que ponga fin a la guerra.

El endurecimiento del discurso llega después de que la Administración Trump hiciera llegar a Teherán, a través de mediadores paquistaníes, una propuesta de 15 puntos para terminar el conflicto, que incluye el desmantelamiento total del programa nuclear iraní, el cese del apoyo a sus milicias aliadas en el exterior —Hamás, Hezbolá y los hutíes— y la limitación del arsenal de misiles a usos estrictamente defensivos.

La cadena oficial iraní en inglés, Press TV, ha explicado que el régimen rechaza el paquete por considerarlo “excesivo” y alejado de la realidad, y ha hecho circular las condiciones que Teherán pondría sobre la mesa: fin de las “agresiones”, compensaciones económicas, garantías de que no se repetirán ataques, fin de la guerra contra Hezbolá y reconocimiento del control iraní sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

Pese a la contundencia del mensaje público, no está claro que Teherán haya clausurado del todo la vía diplomática. Reuters cita a un funcionario iraní que admite que, aunque el planteamiento estadounidense no se acepta, aún se estudia internamente, mientras la agencia Fars, cercana al poder, asegura apoyándose en una fuente “bien informada” que Irán descarta ahora mismo un alto el fuego y no ve “lógico” abrir conversaciones. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, ha insistido en que no hay negociaciones en marcha y ha precisado que el intercambio de mensajes mediante intermediarios “no significa negociar”, mientras la Guardia Revolucionaria califica los ultimátums de Washington como “actos de guerra” que, sostiene, legitiman sus ataques contra Israel.

En medio de esa ambigüedad, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha sugerido que Estados Unidos e Irán podrían sentarse cara a cara este mismo fin de semana en Islamabad, con Pakistán como mediador, según declaró al diario italiano Corriere della Sera. La Casa Blanca trabaja para que ese eventual encuentro se produzca entre el vicepresidente J.D. Vance y representantes iraníes, de acuerdo con informaciones de la cadena CNN, que hablan de discretas gestiones para mantener un canal político abierto pese al cruce de desmentidos.

La versión oficial de Washington choca frontalmente con la narrativa de Teherán. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, insiste en que las conversaciones siguen “productivas” y defiende que las filtraciones sobre los 15 puntos contienen “elementos de verdad”, aunque matiza que parte de lo publicado “no se ajusta enteramente a los hechos”.

Según Leavitt, Trump está “dispuesto a escuchar” durante los cinco días fijados, pero advierte de que, si Irán no asume “la realidad del momento actual” y que ha sido derrotado militarmente, el presidente se asegurará de asestarle “un golpe más duro que nunca”, ya que “no es un líder que vacile” y está dispuesto, reitera, a “desatar el infierno” si Teherán no acepta sus exigencias.

Para apuntalar ese mensaje de fuerza, la Casa Blanca asegura que Estados Unidos ha atacado más de 9.000 objetivos en territorio iraní desde el inicio de la guerra y que ha “aniquilado” la Armada de Irán hundiendo 140 barcos, incluidos medio centenar de buques minadores. “Es la mayor aniquilación de una armada en la faz de la Tierra en solo tres semanas desde la Segunda Guerra Mundial”, proclamó Leavitt, que presenta la campaña como “un rotundo triunfo militar” pese a que las hostilidades siguen activas en todo Oriente Próximo. Según sus datos, los ataques iraníes con misiles y drones se habrían reducido un 90% en comparación con las primeras jornadas del conflicto.

Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha querido dejar claro que la guerra contra el régimen iraní continúa “en pleno apogeo, a pesar de las informaciones publicadas en la prensa” sobre un posible deshielo. En una reunión con alcaldes y líderes locales del norte del país, en la frontera con Líbano, vinculó directamente la ofensiva contra Hezbolá con la guerra contra Teherán y aseguró que ambas operaciones forman parte de un mismo frente contra el régimen de los ayatolás.

En el vigesimosexto día de combates, el Ejército israelí ha informado de ataques contra dos instalaciones de producción de misiles de crucero navales de largo alcance en Teherán, dependientes del Ministerio de Defensa iraní. Según el mando hebreo, en esos complejos se fabricaban misiles destinados a plataformas navales y capaces de destruir con rapidez objetivos tanto en tierra como en el mar, por lo que su destrucción supone “otro paso” para degradar la infraestructura militar iraní. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha añadido que, en menos de un mes, las fuerzas israelíes han lanzado más de 15.000 municiones sobre Irán, mientras que Teherán afirma haber alcanzado con éxito más de setenta objetivos en territorio israelí, incluidos puntos en Haifa, Al Jadriya y la zona de Dimona.

Lejos de rebajar la tensión, Irán ha anunciado nuevos ataques con misiles de crucero contra el portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, pese a la tregua declarada por Trump. El mando militar iraní asegura que vigila de cerca los movimientos del buque y ha advertido de que cualquier navío que entre en el radio de acción de sus misiles “será blanco de devastadores ataques de la Armada iraní”. En la misma línea, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha subrayado que Teherán monitoriza “todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de tropas”, en alusión al refuerzo de más de 3.000 soldados de marina e infantería que Trump ha ordenado acercar al Golfo Pérsico en paralelo a la anunciada tregua.

El conflicto se extiende también al resto del Golfo. Kuwait ha informado de que varios drones impactaron este miércoles contra un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional del país, provocando un gran incendio y una columna de humo visible a kilómetros, aunque sin causar víctimas, según la autoridad de aviación civil, que mantiene la investigación abierta. Otros Estados de la región, como Baréin y Arabia Saudí, comunicaron igualmente la interceptación de drones en sus respectivos espacios aéreos, en un nuevo síntoma de que la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel amenaza con arrastrar a todo el Golfo a una espiral de ataques y represalias.